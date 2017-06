Cs distingue el contrato del padre de su portavoz en la Asamblea de Madrid de los del PP ligados a financiación irregular

"Doble vara de medir"

El portavoz adjunto de Ciudadanos,, afirmó este viernes que el contrato de la Asamblea de Madrid a la empresa del padre del portavoz de su grupo parlamentario,, "no tiene absolutamente nada que ver" con los de la cafetería de la institución, ya que estos están vinculados a laSegún informa Europa Press, así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la Asamblea, durante un receso de la sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid acerca de los, investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.Dichos contratos se adjudicaron al Grupo Cantoblanco, de, a través de un concurso en el que las ofertas fueron valoradas por un comité de expertos del que formaba parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , que también era miembro de la Mesa de Contratación.Respecto ala la empresa del padre de Aguado, Coyser SA, se concedió en 2011 para la "la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones de voz" de la Asamblea, obteniendo la empresa rival —Siemens— cero puntos en algunos criterios, como sucedió en el caso del contrato de 2011 a Arturo Fernández , según ha publicado El Confidencial.Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión de investigación,, ha coincidido en que. "De hecho, uno está investigado y el otro, que yo sepa al menos, no", ha apostillado.Moya se ha preguntado si "y está haciendo juego sucio", así como dónde estaba Aguado en 2011 y si su padre tenía algo que ver con el PP o la "financiación irregular del PP". "El señor Aguado yo creo que entonces debía estar en el sofá", ha agregado."No se puede estar jugando constantemente en política a embarrar todo, yo creo que eso es, para que los ciudadanos respeten el trabajo político, y para los ciudadanos en general", ha agregado.Desde Podemos,ha dicho que no van a entrar a valorar, al tiempo que ha recordado que por lo que se llega a investigar los contratos de la cafetería es por la información encontrada en el registro a Beltrán Gutiérrez, apoderado de Fundescam, de cuyo patronato formó parte Cifuentes.Según Ongil, Fundescam recibía dinero de empresarios como Arturo Fernández que luego "empleaba ilegalmente en campañas para que el PP se pueda seguir manteniendo en el poder y a la vez seguir".El portavoz del PP en la comisión de investigación, Alfonso Serrano, ha criticado lade Ciudadanos, al tiempo que ha señalado que el contrato que logró una empresa de la familia de Aguado "tuvo unosa los que se están poniendo en cuestión en el contrato de la cafetería"."Ciudadanos, en el contrato de la cafetería, ha puesto en cuestión que se den ceros en determinados criterios y el contrato que ganó la familia del señor Aguado lo ganó porque la empresa contra la que concursó también obtuvo un cero y ni en un caso ni en otro nadie recurrió, nadie puso ninguna pega en la Asamblea, de los grupos parlamentarios, y, por lo tanto,", ha manifestado.