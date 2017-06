La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado este viernes, con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebra el próximo día 20, que el Ministerio del Interior acumula 22.000 solicitudes de protección internacional, principalmente de personas procedentes de Ucrania y Venezuela."Hay una grave disfunción del sistema de asilo por el retraso del Ministerio del Interior", ha afirmado la directora general de esta organización, Estrella Galán, que ha alertado de que cada uno de estos expedientes se corresponden con "en una espera imposible" y de que el sistema está "al borde del colapso".Según indica CEAR en su último informe Las personas refugiadas en España y en Europa 2017, la Oficina de Asilo y Refugio aplicó el "mal llamado" criterio de prudencia" para postergar la resolución hasta verificar cómo, "una práctica muy preocupante", que han censurado ACNUR y el Defensor del Pueblo."Las solicitudes pendientes de resolución son un escándalo, que, además de perjudicar, desestabiliza el sistema. Es un ejemplo dea la que nos tiene acostumbrados Interior", ha aseverado la directora de Políticas y Campañas de esta organización, Paloma Favieres.Para CEAR, es "esencial" que la OAR cumpla la obligación legal de resolver los expedientes de asilo en el plazo depara evitar "desnaturalizar" la protección internacional y llama al Gobierno a reforzar los recursos disponibles para reducir el tiempo de espera de estas personas, cuyo futuro depende de esta resolución, así como corregir las "disfunciones" en el sistema de acogida e integración de las personas refugiadas."Existen graves desajustes del sistema en disponibilidad de plazas y los itinerarios de integración", ha dicho Galán, que ha indicado que hay "muchas" personas que, tras acabar este itinerario, que dura entre 18 y 24 meses, no han vistosu solicitud.Según informa Europa Press, en su informe, esta entidad critica que el Ministerio del Interior aún no haya publicado su memoria estadística relativa a 2016 , un hecho que se ha venido repitiendo en los últimos años y queel análisis y la elaboración de políticas.Por su parte, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha reclamado un Pacto de Estado por el Asilo ante la "dramática" situación humanitaria que viven "miles" de personas que huyen de la guerra y la persecución en el mundo y que, actualmente, "ven negado su derecho" aEn este sentido, ha señalado que este pacto debería servir para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de asilo, "más allá de los cambios políticos" y que el conjunto de las administraciones públicas se puedan implicar en las distintas tareas para ofrecer unaque favorezca la inclusión de los solicitantes."La respuesta de las autoridades españolas y europeas no se corresponde con este drama humano", ha subrayado Galán, cuya organización plateapara asegurar el derecho de asilo, entre las que se encuentra aprobar un reglamento para la ley actual y contribuir a un Sistema Europeo Común de Asilo.También plantea la necesidad de suprimir la exigencia de visado de tránsito en países en conflicto, como Siria, poner fin a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y establecery seguras como visados humanitarios.CEAR reclama nuevamente a España que cumpla los acuerdos de reubicación y reasentamiento de refugiados —ahora se sitúa en el 8%, con 1.300 personas de las 17.380 comprometidas—, el desarrollo de un sistema de acogida más flexible y sostenible y uncon el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil.En este acto, en el que se han puesto cifras al sistema dede España, han intervenido Patxi y María Jesús, una pareja que participa en el acogimiento e integración en España de Naveed, un joven de Pakistán de 19 años, que estuvo casi dos en un campo de refugiados al sur de Lesbos.CEAR le trajo de manera urgente a España para que le operaran de una mano engangrenada, a la que tuvieron que amputar los dedos. Tras un mes en el hospital, se acordó de Patxi, suen el campo de refugiados, al que se acercaba para conversar pese a no hablar el mismo idioma. "Naveed", "CEAR", "Getafe" fueron las tres palabras que pudo pronunciar por teléfono para llamar su atención.Patxi y María Jesús fueron a verle al centro de CEAR en Getafe, donde comprobaron que Naveed tenía lascubiertas, pero reclamaba "apoyo, cercanía, afecto y una estructura familiar". Así lo cuenta esta pareja, que se fue acercando "poco a poco" al joven para crear vínculo.Ahora se enfrentan a ladel proceso de integración. Naveed tiene que salir del centro de Getafe y ha decidido irse a vivir con ellos . "Aunque tiene a su familia en Pakistán y habla con ella a diario, él quiere ser nuestro hijo en España", confiesa María Jesús, que asegura que al principio le costaba que le llamase "mamá".