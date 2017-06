Puigdemont se ofrece por carta a ir al Congreso para un debate sobre el referéndum

El Gobierno valora la carta de Puigdemont

La presidenta del Congreso tendrá la última palabra

El Congreso, con independencia de la respuesta a Puigdemont, ya tiene un debate sobre el referéndum la próxima semana Cámara lo "más pronto posible" para participar en unsobre el referéndum."Me parece importante que todos los diputados del Congreso, en tanto que máximo responsable institucional de Cataluña, las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí", expone en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.Puigdemont recuerda a la presidenta que ya ha convocado el referéndum para el 1 de octubre y pese al rechazo del Estado, y concluye: "Estoy convencido de que un debate de esta trascendenciay se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación".El presidente catalán responde así a la oferta que le lanzó el Gobierno central de ir a la Cámara Baja a, aunque en ningún momento alude a que su propuesta deba ser votada como sí se hizo con el Estatut o la consulta del 9N."Aspiraciones legítimas y mayoritarias siempre han sido, recortadas o incumplidas, ya sea en la Cámara que usted preside o en el seno del Gobierno. No parece razonable volver a formular propuestas que están destinadas a correr la misma suerte", resume.El Govern ha insistido en varias en ocasiones que Puigdemont no tiene problemas en acudir al Congreso, pero no quiere repetir una votación condenada de antemanoy revivir episodios como el debate sobre el Plan Ibarretxe o la consulta del 9N.Puigdemont sí estaría dispuesto a esta votación si, antes de ir al Congreso, hubiera unaentre los dos gobiernos sobre el referéndum y lo que se llevara a votación fuera un eventual acuerdo, algo que parece poco probable. En la carta , el presidente catalán recuerda que ha tendido la mano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para negociar la consulta, para lo que le envió una carta recientemente que "obtuvocomo respuesta".Puigdemont también aprovecha la misiva para recordardel referéndum para el 1-O: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", y finaliza su palabras enviando un cordial saludo a la presidenta Pastor.El Gobierno ha puesto en valor este viernes ladel presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al aceptar acudir al Congreso de los Diputados para participar en un debate sobre el referéndum pero le ha recordado que no puede condicionar el formato ni impedir una votación parlamentaria al respecto.Asimismo, el Ejecutivo ha valorado que Puigdemont haya enviado este viernes una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que se ofrece a ir a la Cámara lo "más pronto posible" para debatir sobre el referéndum, una iniciativa que había sido planteada desde Moncloa , que lo ve como una "rectificación" a suel Gobierno reitera que Puigdemont "no puedeningún formato parlamentario " su comparecencia, que corresponde decidir a la Cámara, "y mucho menos poner obstáculos a que el Congreso dé su opinión a través de una votación parlamentaria"."Porque las votaciones son precisamente la forma en que los legítimos representantes de la soberanía nacional expresan susobre los asuntos que afectan al conjunto del pueblo español", argumenta al respecto en un comunicado de la Presidencia del Gobierno.Asimismo, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se recuerda al Govern catalán que estese produce tan solo una semana después de anunciar la fecha y la pregunta del referéndum unilateral."Tan errática postura nos lleva a insistir en que el señor Puigdemont debe explicar en el Parlamento laque ha escogido, así como el contenido de la llamada Ley de Transitoriedad en la que están trabajando, y todas y cada una de las decisiones que piensa adoptar si el Estado no se aviene a cumplir sus exigencias", recalca el Gobierno.La presidenta del Congreso, Ana Pastor, analizará en próximos días la carta enviada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiendo presentar al Congreso su propuesta de realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña el próximo día 1 de octubre. A primera hora de la tarde de este viernes, la misiva no había llegado aún al Congreso y, según indicaron a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara, Ana Pastor analizará su contenido y estudiará la respuesta yaPastor decidirá en su momento, pero fuentes parlamentarias subrayan que la Cámara Baja ya va a celebrar un debate sobre el referéndum catalán la próxima semana y recuerdan que la costumbre es que las intervenciones de representantes autonómicos en el hemiciclo estén condicionadas a la presentación de iniciativas legislativas que se votan.En todo caso, fuentes parlamentarias recuerdan que precisamente la próxima semana ya hay un debate sobre el referéndum catalán, pues el Pleno del Congreso discutirá y votarádel PDeCAT, el partido de Puigdemont, que insta al Gobierno a pactar con la Generalitat la celebración de un "referéndum de autodeterminación" en Cataluña, incluyendo en esa negociación la fecha, la pregunta y las condiciones de aplicación del resultado.La moción de la antigua Convergència , que es consecuencia de la interpelación que el diputado Jordi Xuclà dirigió el pasado 17 de mayo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha quedado algoen tanto que Puigdemont ya ha anunciado la fecha de la consulta, 1 de octubre, y la pregunta que quiere que contesten los catalanes.Es por ello por lo que no se descarta que el PDeCAT presente unapara actualizar su moción, para la que buscan el respaldo no sólo de las fuerzas independentistas, sino de aquellas que apoyan la celebración de la consulta.Y la moción del PDeCAT no será la única ocasión en la que se hablará sobre el referéndum catalán la próxima semana en el Congreso. El socio del PDeCAT en Cataluña, ERC, por boca de su diputado Gabriel Rufián, va a preguntar el miércoles en el Pleno de control a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, si tieneante el anunciado referéndum catalán del 1 de octubre.El Reglamento del Congreso, según estas fuentes,expresamente la intervención de representantes autonómicos en sesión plenaria, pero a lo largo de las últimas décadas sólo hay precedentes vinculados a la presentación y votación de iniciativas legislativas.Así, lo habitual es que suban a la tribuna delegados de Parlamentos autonómicos para presentar proposiciones de ley o reformas estatutarias, como ocurrió con el plan que presentó el lehendakari Juan José Ibarretxe. Y esas iniciativas, luego, previo desalojo de los representantes autonómicos.Sin embargo, tanto el PDeCAT como ERC ya han dejado claro sua que la propuesta catalana se llegue a votar en el Congreso. Y tampoco piensan pedir una sala en el Congreso para forzar un acto extraparlamentario, como pudiera ser una conferencia sin efectos institucionales.