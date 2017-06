Felipe González pone deberes a Sánchez: que el PSOE sea "primera fuerza" en España

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE , Felipe González, puso deberes este sábado al actual líder del partido, Pedro Sánchez: debe devolver a los socialistas ", porque España lo necesita y también la socialdemocracia europea".González no estuvo presente en la apertura del cónclave socialista pues se encuentra estos días de viaje en Colombia, ejerciendo labores de verificación de los acuerdos de paz. Pero envió un brevísimo vídeoa través del que estuvo presente en el acto.En la grabación. González se limitó a desear "lo mejor" y "los mejores resultados" a los delegados, los dirigentes elegidos en el congreso y al secretario general. "La mayor capacidad de acierto que nos devuelva el carácter de primera fuerza", dijo.González se despidió deseando que el congreso del PSOE sirva para generar un debate "rico" y en "fraternidad", y que sus participantes aprovechen "la oportunidad" con. Al acto sí acudieron los otros ex secretarios generales: Zapatero, Rubalcaba y Almunia