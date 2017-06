Feministas se movilizan para impedir los vientres de alquiler: "Hay quien los defiende por interés propio"

"Ni es feminismo ni es socialismo"

Colectivos feministas del PSOE se están movilizando para impedir que el 39º Congreso Federal deje abierta la más mínima rendija a una aceptación o regulación de la, advirtiendo de que se trata de una cuestión de derechos de las mujeres sobre los que no cabe transacción o cesión alguna, informa Europa Press.Así lo avisó la portavoz de la plataforma No somos vasijas y militante del PSOE, Alicia Miyares, que opinó que en el partido hay quien se ha mostrado favorable a regular esta práctica porqueEn cambio, señaló que las personas que se muestran a favor "con buena intención" es porque no han analizado realmente el trasfondo del asunto, y se mostró convencida de que cuando escuchen los argumentos en contraLa cuestión de la maternidad subrogada se discutirá, a puerta cerrada, a raíz de una. El debate tendrá lugar en una de las comisiones del 39º Congreso, en la que presidirá el santanderino Pedro Casares y tendrá como ponentes a los exministros Cristina Narbona, José Borrell y Carmen Calvo.Las feministas consideran que cuentan con el respaldo del secretario general,, pero quieren negociar un texto que no deje lugar a dudas y, además, asegurarse el rechazo de la enmienda de Juventudes –si logra un 20% de apoyos en la comisión llegará 'viva' a la votación al pleno del cónclave–. "Los vientres de alquiler. Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción", dice el texto presentado por el equipo de Pedro Sánchez para el Congreso."La práctica del alquiler de vientres ni es feminismo ni es socialismo, es un debate que no tiene una solución intermedia, hay que decir 'no' como feministas y como socialistas porque en el fondo lo que supone es que unas personasde manera irrevocable", declaró Miyares.A su juicio, quienes defienden la maternidad subrogada estánpero sin ningún "argumento sólido", porque el único argumento es la defensa de los derechos. "El socialismo no puede ceder al sueño neoliberal por excelencia, que es que los derechos puedan ser revocados por contrato", advirtió Miyares. Los partidos que defienden la maternidad subrogada, insistió, "son neoliberales", pero "el PSOE no lo es y las feministas tampoco".Esta activista recalcó que la posición de la Red estatal contra el alquiler de vientres la conoce perfectamente el PSOE, y remarcó que el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, se ha pronunciado "de manera clara en contra de esta práctica".Frente a quienes proponen abrir la puerta a una regulación de la maternidad subrogada que respete los derechos de las mujeres, avisó de que "no hay solución intermedia" porque nadie que se declare socialista ni feminista puede "aceptar un contrato en el que se pida que una de las partes renuncie al derecho de filiación". "¿Se imaginan una transacción sobre un contrato en el que una de las partes tenga que renunciar al derecho al voto de manera irrevocable?", concluyó.