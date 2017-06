El PSOE finalmente no apostará por avanzar hacia la III República. El equipo del secretario general, Pedro Sánchez, consiguió pactar finalmente con Juventudes Socialistas una redacción alternativa en la que se suprime la aspiración de llegar a una III República y se ciñe, informa Europa Press.Las nuevas generaciones socialistas dieron la sorpresa en la tarde de la primera jornada del 39º Congreso Federal cuando, en la comisión que debatía las grandes líneas políticas que el PSOE asumirá en los próximos cuatro años,mínimo de votos para que una enmienda a la Ponencia Marco pase a votarse en el Pleno.El texto decía que el "proyecto de futuro" para España es avanzar hacia el sistema republicano. "Una sociedad libre, justa, donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y donde todos tengan los mismos derechos, pasa por un proyecto republicano para nuestro país", señalaba la propuesta.Comprometía además a los socialistas a trabajar "políticamente" para dejar la monarquía y llegar a la III República como "proyecto plural, democrático, social y ciudadano", a través de lapara que los españoles decidan su forma de Estado.Para evitar que esta enmienda se debatiese en el pleno –del que se ha ausentado la federación andaluza–, y con el fin de impedir que hubiera la mínima posibilidad de que saliera adelante, el equipo de Sánchez pactó con los proponentesque no plantease problemas y que, al haber acuerdo, no se ha sometido finalmente a votación.El texto final de la enmienda transaccional suprime la aspiración de llegar a la III República y"En el marco del debate social existente sobre la necesidad de regenerar la vida pública, profundizar en la lógica democrática, garantizar el carácter social del Estado, y la articulación de la pluralidad del mismo, el PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado y la forma de Gobierno hacia la que queremos avanzar fortaleciendo los valores republicanos y promoviendo un modelo federal", dice el texto finalmente pactado.