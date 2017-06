El exvicepresidente del Gobiernoha afirmado este lunes que mientras fue vicepresidente del Ejecutivo (entre 1996 y 2000 ) y ministro de Fomento ( 2000-2004) no recibió "ninguna llamada" desde el PP para adjudicar concursos a ninguna empresa.Durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gurtel (1999-2005) el exministro ha dicho que Luis Bárcenas no ofreció instrucción alguna al respecto ya que"En los cuatro años que fui vicepresidente del gobierno no tenía responsabilidad en materia de concurso. Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones", ha afirmado el también expresidente del Principado de Asturias, queSu declaración ha sido solicitada por la defensa de Bárcenas para queque dirigía a la red corrupta liderada por Francisco Correa.