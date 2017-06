El coordinador general de EH Bildu,, ha afirmado que la coalición soberanista no estará en el aniversario del atentado de Hipercor "por prudencia", porque quizá su presencia pueda crear "tensiones", pero ha reiterado que esta acción terrorista "nunca debió ocurrir". "Nosotros hacemos nuestro el dolor de las víctimas de Hipercor y del pueblo de Cataluña", ha asegurado.En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que la coalición soberanista no asistirá hoy al 30 aniversario que se celebra en Barcelona del atentado de Hipercor, que fuecon 21 muertos y 45 heridos, tras la explosión de un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina.en eso, porque, a veces, tenemos la impresión de que nuestra presencia no favorece las cosas, sino que las entorpece. Y porque yo creo que, para que EH Bildu esté en un homenaje, primero hay que hablar con la gente que organiza el homenaje. Hay que pedirles con humildad si es conveniente o no determinadas presencias. Y eso es lo que hemos hecho", ha añadido.En todo caso, ha insistido en que EH Bildu "comparte el dolor de las víctimas de Hipercor". "Nosotros hacemos nuestro el dolor y nosotros, ha destacado.Arnaldo Otegi ha explicado que, cuando alguien les recomienda, aunque no dice que éste haya sido el caso, que "quizá todavía es mejor no estar en determinados sitios porque, no asisten."Pero yo sí quiero volver a recalcar que esto jamás debió ocurrir y hoy, ha reiterado.Tras señalar que no han hecho una consulta directa sobre su asistencia o no, ha precisado que sí han hablado con determinada gente.pero es un camino que habrá que recorrer y que lo haremos con total normalidad", ha dicho.