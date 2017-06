La DGT ofrece a los sindicatos ampliar la plantilla de examinadores con militares

Laofreció este martes 20 de junio a los sindicatos la creación de una escala específica de personal examinador y ampliar la plantilla actual de 750 personas, con 100 adicionales, procedentes delAsí lo ha dado a conocer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , que valora la creación de esta escala —en la actualidad no existe y los funcionarios acceden al puesto de examinador a través de un curso interno— porque podría acceder personal de fuera de la Administración por oposición libre ySin embargo, el sindicato considera que esta propuesta, aunque contempla su adscripción al grupo C1 de funcionarios,porque la nueva escala "no cuenta con un complemento específico en el ámbito de las retribuciones y". "De los 750 examinadores, 300 no verían reflejado ningún incremento en su nómina al tener ya una categoría superior", ha indicado CSIF.Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de examinadores ASEXTRA , Maria Carmen Castro López, ha explicado a Europa Press que "parece ser lo mismo" que la DGT propuso al Comité de Huelga. "Hasta que se concrete eso, pueden pasar meses y meses.", ha subrayado en relación con la oferta de incorporar personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa."Es una propuesta y no es una propuesta. No es nada. Eso ya se propuso en el Comité de Huelga y ya dijimos que eso no era nada.", ha apuntado Castro López, al tiempo que ha señalado que para ello, ya que "no es tan fácil traer personal de un organismo a otro". "No es una solución para el ahora, que es la huelga", ha avisado.Sobre la creación de la escala de examinadores, Castro López se muestra escéptica: "No se concreta en nada porque no presentan papeles ni documentación ni nada,ni nada", ha advertido la vicepresidenta de la asociación de examinadores.En este contexto, este martes se desarrolló la, con un seguimiento de entre el 70 y el 80% según CSIF, y del 72% —con fluctuaciones en las distintas comunidades autónomas—, según han informado a Europa Press fuentes de la DGT. La vicepresidenta de ASEXTRA —que cifra el seguimiento en el 75% y más de 24 jefaturas al 100%— considera que es uny que el colectivo se mantiene "muy unido".