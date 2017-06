Más de treinta organizaciones llaman a los madrileños a movilizarse este sábado contra la corrupción

Francisco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, y Marta Flich, economista, han presentado este martes la, que tendrá lugar este sábado 24 de junio a las 19:00 desde la Glorieta de Ruiz Giménez hasta Sol, en Madrid. La marcha está organizada por numerosos grupos sociales, como Asamblea Feminista, Ecologistas en Acción o Marea Azul, entre otros.Los portavoces han hecho referencia al manifiesto homónimo, que cuenta con más de 1.000 firmas, en el que se señala a la corrupción política como "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía"."El objetivo es tener la máxima afluencia a una manifestación que busca que "deje de entenderse la corrupción del PP como algo normal", explicaba Flich. Según la economista, "firmar el manifiesto es de sentido común", y apostillaba que "los impuestos no son una paga" para los políticos, y queFlich se declaraba "espeluznada" por la gestión de la Comunidad de Madrid, y hacía alusión a casos como el de la ampliación de la M-30, la privatización del Canal de Isabel II, o la construcción del Metro de San Fernando de Henares, que "impiden que se pueda cambiar el modelo productivo" del país., concluía Flich.Por su parte, Francisco Segura ha indicado que las plataformas impulsoras del manifiesto y la marcha lo hacen porque "son conscientes del tremendo. Una corrupción que, según ha reiterado, "no son casos aislados", si no que se trata de un "sistema heredado del franquismo".Segura considera Madrid como el "epicentro de la corrupción", y ha señalado el caso Moix , desvelado por infoLibre, como "paradigmático", delpor parte del PP. Segura ha destacado que la "corrupción es igual a recortes sociales, y a un aumento de la deuda".El portavoz ha manifestado las alternativas que plantean desde las plataformas organizadoras, como un "mayor control social" de las instituciones, "mecanismos que garanticen la independencia del poder judicial", la "lucha contra paraísos fiscales", o que ", haciendo alusión al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Amnistía Fiscal