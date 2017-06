¿Quién es el rival de Díaz? El indignado por la abstención que ve a los 'susanistas' "con el huevo pillao"

"Se os acaba el chollo"

Militante desde los 14 años

"Hola, Susana, a estas alturas las cartas vamos a ponerlas encima de la mesa. Lo primero que tengo que decirte como compañero de partido es que mientes, dices que como secretaria general de Andalucía tienes al partido unido.¿Tu política clientelista y de enchufismo que hay en Andalucía? Puestos a cambio de, cargos a cambio de... ¿Unido a qué te refieres?". El único aspirante a presentarse contra Susana Díaz a las primarias para ser secretario general del PSOE andaluz, el militante de Linares (Jaén), de 39 años, publicaba este comentario dirigido a la presidenta de la Junta en su cuenta de Facebook el pasado 15 de mayo. Es una de las múltiples manifestaciones de Tirado contra Díaz, a la que frecuentemente acusa de "clientelismo" y de lograr apoyos entre la militancia andaluza entre quienes tienen "el huevo pillao", es decir, entre los que viven del partido y carecerían por tanto de criterio independiente. Tirado, para lo que se cogió un día de vacaciones en DIA, la cadena de supermercados en la que trabaja.Al contrario que Pedro Sánchez, el candidato por el que Tirado hizo campaña con entusiasmo para las primarias del 21 de mayo, el militante linarense, sino también que es una mala presidenta que"deteriora" la sanidad y gestiona mal la educación, como demostrarían los resultados del Informe PISA. De hecho, en la misma entrada del 15 de mayo, le dice que debería "dimitir" porque Andalucía está "a la cola en todo". "Susana, has mentido, Andalucía no la tienes unida, tienes a tu parte acojonada, eso sí, pero ya está, y la suerte que tienes es que en el país los ciegos el tuerto es el rey, en este caso reina. Porque la oposición aquí son peores que nosotros", concluía aquel texto Tirado, que en Twitter publicó una imagen de Díaz, Felipe González, Guillermo Fernández Vara y Javier Fernández con el logo del PP.El 24 de abril, en Facebook, dio su definición del modelo al que había que decir que no en las primarias:, donde el debate no existe para imponer el yo mando, más propio de partidos de derechas, el querer manejarlo todo a base de favores y luego quedar con el huevo pillado de por vida". Estas posiciones, sumadas a su irrelevancia orgánica, lo convierten a priori en un candidato difícil de apoyar por los referentes fundamentales del sanchismo en Andalucía. Si quiere presentarse a las primarias, Tirado necesita recabar los avales del 10% del censo del PSOE andaluz, que suma un total de 45.848 militantes.Los comentarios en Twitter y Facebook atestiguan lapor la forma en que Pedro Sánchez se vio forzado a dimitir tras perder el tempestuoso comité federal del 1 de octubre, así como por la abstención del PSOE que dio el Gobierno al PP. Tirado fue desde la caída de Sánchez un fiel al ex secretario general, para el que recogió avales y por el que hizo campaña intensamente. A lo largo de la campaña fue publicando fotografías suyas con el propio Sánchez, con el histórico de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias, con el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez... Junto a los mensajes de apoyo a la candidatura de Sánchez, al que ve defensor del ideario de su admirado Pablo Iglesias Posse, Tirado publica. El 17 de mayo, tras hacer público Díaz su programa político, Tirado afirmaba en Facebook comprender "la tardanza" en la presentación del mismo. "Queremos becas, no préstamos, para que nuestros jóvenes no se endeuden. Veo que no tienes bastante [dirigiéndose a Díaz] con deteriorar la sanidad, también quieres fastidiar la educación [...] A ver si va a resultar que eres un poco de derechas. En fin, tu programa sería el fin del socialismo", escribe Tirado.En su cuenta de Twitter, el 19 de abril, publica la convocatoria de un acto de Díaz en Barcelona, a 50 euros el cubierto, y escribe:. Unos días más tarde anotaba: "Habrá dos modelos de partido, el del cortijo 100% PSOE o el de recuperar el PSOE y que sea una opción de gobierno creíble". La alusión al "cortijo" del PSOE en Andalucía es frecuente entre partidos de la oposición, especialmente en el PP desde Javier Arenas. Otra de las críticas frecuentes a Díaz se basa en su trayectoria profesional, vinculada casi en exclusiva a la política. "Aparte de la política, ¿a qué os dedicáis?", escribe en Twitter el 8 de mayo junto a una imagen de Díaz y la secretaria provincial del PSOE en Sevilla, Verónica Pérez, a la que se refiere como la "máxima autoridad".Tirado mantuvo en todo momento la alerta ante lo que consideraba maniobras sucias del aparato del PSOE en Andalucía y de la gestora durante las primarias. "La gestora no sanciona a alcaldes que están coaccionando a militantes [...]. No tenéis vergüenza, vais a perder, sois unos sinvergüenzas, estómagos agradecidos, se os acaba el chollo", escribe en Facebook el 8 de mayo. Dos días después, vuelve sobre el mismo tema. "Sé de buena tinta que ciertospara meterles miedo [...] Eso lo hacen de puta madre", escribe, reivindicando su autonomía como "militante sin el huevo pillao". Ese mismo día, en Twitter, afirma que el modelo al que se opone Sánchez, el que lidera Díaz, es el de un partido "clientelista y [de] estómagos agradecidos".La victoria de Sánchez supuso para Tirado un subidón. Y pronto anuncia que su deseo es que Andalucía también se celebren primarias. El 8 de junio publica una larga entrada en Facebook anunciado que intentará recoger los avales para presentarse, decisión que siempre presenta como un"Milité en JJSS desde los 14 años, y en el PSOE desde los 19, con tres años mi padre ya me llevaba a la Casa del Pueblo de Linares, en la calle Tetuán. Nunca he ejercido cargo institucional en el PSOE, orgánico sí, en JJSS y en una comisión ejecutiva local hace ya muchos años", se presenta Tirado, que en las anteriores primarias del PSOE no apoyó a Sánchez, sino a Pérez Tapias.El acontecimiento que lo hizo cambiar de opinión fue elque lo sacó de un letargo de años. "Tenía tal desafección por mi partido que la actualidad la seguía a través de medios de comunicación, Internet y redes sociales, eso sí, nunca he dejado de pagar mi cuota", explica. Todo cambió con la forzada dimisión de Sánchez, al que pasó a apoyar incondicionalmente, vinculándose a las plataformas pro-congreso y primarias y posteriormente a los núcleos de respaldo a Sánchez en Jaén, una de las provincias donde Díaz es más fuerte."No tengo contactos en las altas esferas [...]no tengo experiencia de enfrentarme ante los medios [...]. No esperéis de mí grandes discursos, grandes oratorias, grandes debates [...]", escribe de sí mismo. A cambio de todo esto, ofrece una y otra vez "coherencia". En otra entrada en Facebook apunta: "Mi experiencia política es 0 años, 0 meses y 0 días". Su propósito es que los militantes en Andalucía puedan elegir entre dos modelos de partido: "uno que está agotado, muerto, anclado en el pasado, clientelista, y cono un modelo que vuelva a poner al PSOE en la izquierda, creíble, honesto, autónomo, coherente y de sus militantes".Partidario de un referéndum por la república en 2018, Tirado. Sabe que su apuesta es muy difícil, pero tiene esperanzas de recabar los avales si se pone a trabajar "ya, hoy mismo", según explica a este medio. "Como no estoy hipotecado por nada, puedo decir lo que pienso sin tapujos, y es lo que piensa mucha gente", dice. ¿No cree que la virulencia y las formas de su discurso le van a restar posibles apoyos? Ante esta pregunta, Tirado matiza que él no es el candidato de Pedro Sánchez y que no espera ahora ningún apoyo oficial, sino de una militancia que, empoderada tras el congreso federal, quiera lo mismo en Andalucía, según su interpretación. "Aunque yo vengo de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez, aquello acabó con el congreso y estoy es otra cosa. Hemos montado una plataforma nueva, Despierta Andalucía, para defender aquí un nuevo modelo de partido. Si no lo conseguimos, al menos que haya debate. Que la gente vea que en Andalucía no todos pensamos como Susana Díaz", explica.