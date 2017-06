El Gobierno incumple su compromiso de reubicación

Empeoramiento de la situación en Grecia y los Balcanes

Este martes 20 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado, se ha inagurado en el CaixaForum de MadridTu Silla Su Refugio. La iniciativa ha sido impulsada por la actriz Inma Cuesta, en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en ella han participado un total de 60 personalidades dentro del mundo del arte, la cultura, el deporte y el periodismo. Cada uno de ellos ha diseñado una silla a favor de la acogida de personas refugiadas en España."El mundo se ha convertido en un manicomio y en vez de construir puentes estamos construyendo muros", ha lamentado Cuesta, que también ha agradecido a todas las personalidades por contribuir donando sus "preciosas" sillas.Según infoma Europa Press, la actriz ha animado a seguir haciendo "pequeñas cosas" para "un poco el mundo", y se ha mostrado "muy emocionada" por haber conseguido con esta exposición algo "tan hermoso" y "tan grande".Además de Inma Cuesta, entre las celebridades que han colaborado en estadestacan, entre otros, Alejandro Sanz, Belén Rueda, Paco León, Maribel Verdú, Iker Casillas, Mamen Mendizábal o Marina Anaya.Por su parte, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha declarado que con estas sillas las 60 personalidades expresan querer. "Yo sólo he sido un puente de estas 60 sillas que representan a las 60 personas que tienen que huir cada tres minutos. Queremos acoger ya, queremos que vengan", ha explicado."No hemos cumplido con el compromiso de acogida, quedany parece que no vamos a llegar", ha advertido Galán, que también ha destacado que "parece" que no hay "mucha voluntad" para que ese compromiso se cumpla.Durante la presentación de la exposición, la actriz Belén López ha interpretado junto a Añil Fernández la canción "Fueron sus zapatos", que han compuesto para esta iniciativa. "La única manera que tengo de reivindicar estatan grande es a través de la música. Es inevitable pasar por alto este tema", ha comentado López.Las sillas de la exposición, que estará abierta al público de forma gratuita hasta el 2 de julio, se subastarán con la colaboración de Catawiki hasta el 9 de julio, con el objetivo dede CEAR en la acogida de refugiados en España.Cada una de las sillas está relacionada conde una persona refugiada en España, como es el caso de Eugenio, que huyó de Rusia al ser perseguido por ser homosexual. "Mi pareja y yo hemos pedido asilo en España, donde hemos encontrado muy buena gente. Hemos venido en plena crisis y hemos tenido la suerte de encontrar trabajo", ha dicho el refugiado ruso.Asimismo, con el objetivo de animar a la gente a visitar la exposición, se ha instalado en la Plaza Callao de Madrid una Silla con Historia, en la que se podrá escuchar las historias de, contadas por Inma Cuesta. Además, con el objetivo de buscar la máxima implicación, cada ciudadano podrá crear su propia silla digital.La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha pedido al Gobierno "un poco de" en su compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados y que "aterrice en la realidad", durante la inauguración de la exposición.En respuesta al Gobierno, que señaló recientemente que algunos refugiadoslos requisitos para ser reubicados, Galán ha señalado que esos discursos "no son ciertos" y que "en estos momentos no corresponden a la realidad".Por ello, ha asegurado que los refugiados que se encuentran en Grecia e Italia" dónde ser reubicados, y quieren "un lugar seguro donde empezar una nueva vida".En referencia a los grupos de ultraderecha que han surgido en Italia para evitar la llegada de estas personas, Galán ha denunciado que las autoridades lo "único" que están haciendo es "sumarse al miedo". "Si realmente elnos gana la batalla estaremos perdidos ante los Derechos Humanos", ha concretado."Se ha tratado de culpar a refugiados falsamente de situaciones de violencia y terrorismo", ha asegurado Galán, al tiempo que ha exigido medidas para evitar losy la criminalización de las personas refugiadas.La secretaria general de CEAR ha recordado que España ha acogido este año a cerca de 16.000 personas que han llegado de forma espontánea a la frontera, pero que "no todas ellas han conseguidointernacional".Asimismo, ha añadido que "sólo algo más de 300 personas" han conseguido ely "algo más de 6.000" han recibido otro tipo de protección subsidiaria.Por último, ha apuntado que, si no se es sirio, cuando se entra a España se tiene "muy pocas posibilidades" de recibir protección. "Hay muchosen el mundo de la misma violencia que hay en Siria y no están siendo contemplados por las autoridades españolas", ha concluido.Más de 26.000 niños refugiados continúanen los Balcanes y en Grecia según ha denunciado la organización internacional Save the Children, que ha querido recordar "la terrible situación y las degradantes condiciones" de los menores con motivo de la celebración este martes del Día Internacional del Refugiado.La organización ha denunciado lade estos menores ante las autoridades de los distintos países a lo largo de los miles de kilómetros que recorren huyendo de la guerra o de la pobreza, en muchas ocasiones sin sus padres u otros familiares.Save the Children ha instado a España y a la Unión Europea a que establezcany legales para acceder a Europa, que incluyan reforzar y ampliar sus programas de reasentamiento y de admisión humanitaria, además de visados humanitarios, una mayor flexibilidad en los procesos de reunificación familiar y programas de becas para estudiantes.El director general de la organización en España, Andrés Conde, ha denunciado la falta de rutas seguras y legales para llegar a Europa. "Muchos menores optan por alejarse de los sistemas de ayuda gubernamentales existentes y frecuentemente permanecen fuera del alcance de las organizaciones humanitarias, a veces manipulados o amenazados por, lo que aumenta su invisibilidad y los riesgos de violencia, abuso y explotación", ha declarado Conde.Save the Children estima que en los Balcanes hay unos 3.000 niños refugiados, más de 1.300 no acompañados, en riesgo de sufrir explotación y violencia y expuestos aldebido a las restrictivas políticas fronterizas y a los inadecuados sistemas de protección establecidos bajo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.En el caso de Grecia, el resultado del acuerdo entre la UE y Turquía es de 23.000 niños refugiados atrapados. La organización ha denunciado lasen las que se encuentran las instalaciones de acogida para miles de familias y más de 5.000 menores, cuya salud mental se está viendo gravemente afectada. A largo plazo podrían padecer depresión, ansiedad, estrés postraumático y dolencias físicas como la diabetes o enfermedades cardíacas.Así mismo, la organización ha alertado por las condiciones "de detención" en las que se encuentran los niños y niñas, instalados con adultos que no conocen . La situación, denuncia la organización, causa tala los menores que se ven obligados a recurrir al contrabando y al tráfico de personas, la única salida para aquellos que desean escapar de los centros. En muchas ocasiones los niños terminan por sufrir explotación por parte de los traficantes, que los obligan a trabajar para recaudar el dinero suficiente para el viaje.Además, Save the Children ha pedido al Gobierno español que cumpla antes del 26 de septiembre con el compromiso deante la Unión Europea, ya que solo ha asumido un 7,5 por ciento de las 17.337 personas que se comprometió a acoger.