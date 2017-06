Arenas dice que nunca supo que la dirección del PP hubiera dado orden de no contratar más con ciertas empresas

Una reunión "humana", no política

, exministro, exsecretario general del PP y durante años líder del PP andaluz, acaba de prestar en el juicio del caso Gürtel una declaración monolítica en la que ha defendido con vehemenciadurante el periodo analizado en la vista (1999-2005), ha reiterado que nadie tenía "atribuciones ni capacidad" para canjear donaciones por contratos públicos, ha subrayado que, ha negado la percepción de sobresueldos en B y ha rebajado el papel decomo gerente al de la mera "intendencia".Una pregunta de la fiscal Concepción Sabadell fue la única que pareció resquebrajar el discurso esperado en Arenas. En un momento del interrogatorio, Sabadell inquirió a Arenas sobre si en las municipales y autonómicas la junta directiva nacional daba instrucciones a los municipios sobre a qué empresa debían contratar. Arenas respondió que no. A renglón seguido, Sabadell disparó una segunda pregunta: la de si, por el contrario, había habido"Desconocimiento absoluto, no lo he vivido nunca", proclamó raudo el testigo. En enero, fue Luis Bárcenas quien le contó al tribunal que el propio(que declarará el día 26 de julio) ordenó en 2003 cortar toda relación con la trama de Francisco Correa después de que fuese alertado por un empresario.Durante el interrogatorio al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, la fiscal repitió la pregunta, esta vez aludiendo directamente a la trama. ¿Comentó con Jesús Sepúlveda, Jesús Merino y Luis Bárcenas la decisión de no seguir contratando con la agencia de viajes de Francisco Correa? Galeote, quien previamente había explicado que sus viajes los organizaba la agencia de Correa, FCS? No, respondió el antiguo parlamentario del PP, porque. Y la fiscal repreguntó: "Galeote ofreció una nueva negativa. "No, recibí información de una secretaria", dijo.Arenas ha relatado que fue el antecesor de Bárcenas como tesorero,el mismo que ya no puede declarar porque es víctima de "demencia sobrevenida", quien le dijo que. "Me añadió una y cien veces que nunca el partido recibía una donación a cambio de algo".Arenas, que ha declarado como testigo durante una hora,Tras él, Ángel Acebes ha recalcado igualmente que Bárcenas se dedicaba a "funciones logísticas y funcionariales" mientras era gerente. Y el exministro y exeurodiputado Jaime Mayor Oreja ha repetido un mensaje: que Bárcenas dependía de Lapuerta.Aunque se ocupó de explicitar que–mantienen una "ausencia de relación"–, Arenas prestó un testimonio abiertamente exculpatorio para Bárcenas en lo que respecta a la presunta contabilidad B y a la existencia de donaciones opacas.. Durante buena parte de la etapa que se analiza en el juicio –1999-2005, la llamada primer época de Gürtel–, Arenas era secretario general del partido. Y Luis Bárcenas, gerente. Era el tesorero, el ahora octogenario Álvaro Lapuerta, exonerado por demencia sobrevenida, quien controlaba las cuentas, dijo una y otra vez.Al gerente, Luis Bárcenas, le correspondían básicamente tareas de "intendencia, mecánica y logística". El suyo era "un cargo técnico-burocrático". ¿Sabía cuando se reunió con Bárcenas en Sevilla en diciembre de 2012 que estaba a punto de llegar una comisión rogatoria que desvelaría que el primero gerente y luego tesorero del PP teníaSe lo preguntó el abogado del PSOE valenciano, que ejerce una de las acusaciones populares. Y Arenas dijo que no. El letrado, Virgilio Latorre, insistió: ¿había dinero del PP en esas cuentas? "Yo diría profundamente que no.contestó ahora Arenas.Cuando la fiscal preguntó a Arenas si recordaba una reunión celebrada con Bárcenas en 2010 cuando dimitió como senador y manifestó que renunciaría como tesorero, el dirigente conservador respondió en los siguientes términos: que sí la recordaba. Y que allí estaban Bárcenas, su esposa Rosalía –"muy educada y afable"–, y Rajoy. Pero esa, precisó de inmediato, no fue una reunión política sinocuya finalidad era despedirse de una persona que había trabajado muchos años para el partido."Hablamos de cuestiones menores", relató Arenas. Por ejemplo,". De lo investigado en el caso se desprende que en esa reunión el PP garantizó a Bárcenas que seguiría teniendo despacho y sueldo. Aquel encuentro marcó el inicio de lo que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, terminó por definir como