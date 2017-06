Maza sostiene que realizó su defensa de Moix "con base en la información de que se disponía"

info Libre

LAS PREGUNTAS PLANTEADAS A MAZA



Las preguntas enviadas por info Libre al fiscal general del Estado, en relación con la defensa que hizo de Moix el día que aceptó su renuncia, fueron las siguientes:



1) Usted afirmó que el Sr. Moix pagaba los correspondientes impuestos. ¿Le enseñó el Sr. Moix documentación que demostrase que se estaba realizando la imputación de rentas del inmueble a través del IRNR o del IRPF?



2) ¿Le informó el Sr. Moix de que los hermanos no habían abonado el impuesto de plusvalía municipal, al utilizar la sociedad panameña para ocultar el cambio de titularidad del inmueble a partir de 2012?



3) ¿Le enseñó el Sr. Moix documentación que demostrase que no existía ninguna irregularidad en la declaración catastral y que, por tanto, se ha estado abonando de forma correcta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) desde 2012 hasta 2016?



4) ¿Le informó el Sr. Moix de que la creación de la sociedad panameña tenía por objeto evitar el pago a acreedores y que el propio Sr. Moix estuvo presente en actuaciones judiciales relacionadas con aquellos hechos?



5) ¿Mantiene el Sr. Maza a día de hoy la afirmación de que “no ha existido en el comportamiento del Sr. Moix ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad” y que ha pagado “los impuestos correspondientes”?

“Yo he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento”. Son palabras pronunciadas por el fiscal general del Estado,, en la comparecencia para explicar que había aceptado la renuncia decomo fiscal jefe de Anticorrupción. Moix se veía obligado a dejar el cargo después de quedesvelase que era dueño del 25% de la sociedad panameña, que tenía un chalé en España valorado en 550.000 euros, y después de que este periódico demostrase que el fiscal jefe de Anticorrupción respondía al escándalo con explicaciones falsas. Pese a ello, Maza llegó a afirmar en aquella comparecencia que en el caso de Moix y la sociedad panameña "se trataba tan sólo de la tenencia de ese bien, que por otra parte y aunque fuera en un país extranjero, se hacía".Este periódico ha consultado a dos inspectores y un técnico de Hacienda y los tres han concluido de forma unánime que, salvo que Moix hubiese enseñado a Maza otros documentos más allá de la información fragmentaria que facilitó a dos medios de comunicación, "no se puede afirmar que Manuel Moix actuó con total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando impuestos. De hecho,". Un ejemplo claro: Moix no ha mostrado ningún documento que demuestre que Duchesse Financial Overseas ha estado presentando anualmente el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Y tampoco se sabe si Duchesse o los dueños de esta sociedad –el fiscal Moix y sus tres hermanos– se están imputando las rentas por el inmueble, como es su obligación legal. O cuándo y en qué circunstancias se produjo la regularización catastral, dado que la información que figura en el Registro de la Propiedad no concuerda con la que consta en el catastro.se puso en contacto con José Manuel Maza para interesarse por estas cuestiones. En concreto, le remitió un correo electrónico con preguntas concretas sobre esas cuestiones fiscales no aclaradas –IRNR, imputación de las rentas, regularización catastral–, sobre el hecho de que la sociedad panameña se constituyó para evitar el pago a acreedores e interesándose por saberpor parte de Moix y que en este caso se habían pagado "los impuestos correspondientes" (ver, al final de esta información).El fiscal general respondió a través de un portavoz autorizado en los siguientes términos: "En respuesta al correo remitido al que adjunta una serie de preguntas en relación con la comparecencia realizada por el Fiscal General del Estado con motivo de la renuncia del Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, he de manifestarle que las afirmaciones que en el transcurso de la misma se hicieron fue". Y añadía: "En tanto que la documentación facilitada a los medios de comunicación, a la que usted alude, fue la que el propio interesado consideró pertinente hacer pública". En realidad la pregunta era sobre si Moix había facilitado al fiscal general documentación adicional, que le hubiese llevado a afirmar de forma tan tajante que se habían pagado todos los impuestos y que no había existido ningún tipo de irregularidad.Con esa respuesta genérica a las cinco preguntas concretas planteadas, Maza no aclarórealizadas en la comparecencia del pasado 1 de junio.En aquel momento,no sólo había desvelado que Manuel Moix y sus tres hermanos eran dueños cada uno de ellos del 25% de la compañía panameña Duchesse Financial Overseas, heredada en diciembre de 2011 tras el fallecimiento de su padre. Este periódico también informó de que la sociedad se había constituido como un instrumento para ocultar la verdadera titularidad del chalé situado en Collado Villalba, que ya era propiedad de los padres del fiscal cuando transfirieron su propiedad en 1988 a Duchesse Financial Overseas. Los padres del fiscal habían decidido no pagar a la pequeña constructora local que construyó el chalé –Terecon SA– y para evitar un embargo trasladó la titularidad formal del bien a la empresa panameña. Entre los años 1988 y 2000, Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad Duchesse Financial Overseas. “”, declaró con rotundidad a este periódico José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA.Pese a que todos estos datos ya eran públicos el 1 de junio, José Manuel Maza hizo una apasionada defensa de la integridad del comportamiento de Moix, a quien dijo que habíapara que no abandonase el cargo.