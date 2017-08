El PSOE muestra su apoyo al pueblo catalán y español

Hoy lloramos a las víctimas del atentado pero no nos podrán doblegar. Nuestro corazón con #Barcelona y unidos siempre por la libertad. pic.twitter.com/zEvPVtdwyc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2017

Podemos pide no aprovechar el atentado para fomentar la islamofobia

En contacto permanente con Ada Colau, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Estamos a disposición de las autoridades. ¡Tots amb Barcelona! — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de agosto de 2017

Cariño y la solidaridad con victimas, familiares y amig@s. Máximo respeto y reconocimiento a los cuerpos de seguridad. Tots amb Barcelona — Irene Montero (@Irene_Montero_) 17 de agosto de 2017

Condena "rotunda" de Ciudadanos

Consternado por el atentado en Barcelona, mi ciudad. Mi apoyo a víctimas, familiares y FCSE. Justicia y ley a estos bárbaros asesinos. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de agosto de 2017

El presidente del Gobierno,, compareció ante los medios pasada la medianoche del jueves para transmitir su "solidaridad" con las víctimas del atentado en La Rambla de Barcelona que dejó al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos en el ataque más grave que sufre España desde el 11-M. "Reitero lo que le he trasladado al presidente Puigdemont, que cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas, restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad", dijo Rajoy, que se desplazó a la capital catalana para asumir la coordinación de la respuesta al atentado terrorista.En una comparecencia desde la delegación del Gobierno tras reunirse con altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el jefe del Ejecutivo agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad que –dijo–. "Hemos sufrido zarpazos como este en nuestra historia más reciente pero también sabemos que a los terroristas se les vence", señaló. Poco después añadió: "No olvidemos nunca que España es un pueblo unido en algunos valores de los que nos sentimos muy orgullosos: la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los españoles vamos a vencer".Por otro lado, Rajoy anunció que el Gobierno ha decretadoal tiempo que agradeció las muestras de solidaridad que le habían llegado desde todo el mundo. "Hoy España recibe el cariño y la solidaridad que en otros momentos nosotros hemos compartido con otras ciudades golpeadas por el terrorismo. No solo estamos unidos en el duelo sino también en la voluntad firme de luchar contra quieres quieren arrebatarnos nuestros valores", aseveró.Por otro lado, el PP, a través de un comunicado, había manifestado por la tarde su apoyo a las víctimas e hizo un llamamiento a la unidad para combatir el terrorismo. "El Partido Popular quiere destacar la unidad del pueblo español en la defensa de las libertades y la democracia. Sólo permaneciendo juntos es posible", indicaron los conservadores, a la vez que se mostraron confiados en que el atentado no debilitará el Estado de Derecho.El PSOE expresó en un comunicado su más "por el atentado terrorista". En su nota, los socialistas manifiestan su "más profundo dolor por tan execrable acto" que causó el fallecimiento de al menos 13 personas y decenas de heridos en la ciudad condal. "A todas las víctimas, sus familiares y amigos, queremos trasladarles toda nuestra solidaridad y afecto, y los deseos de una pronta recuperación para los heridos".El PSOE hace extensivo este apoyo "a todos los habitantes y visitantes de la Ciudad Condal y al pueblo catalán y español que se vieron sacudidos y conmocionados por este dramático suceso", según informó Europa Press. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, enviaba también condolencias a la ciudad de Barcelona a través de su cuenta de Twitter.Podemos condenó, al igual que los demás partidos, el "odio y el dolor" causado por el atentado ocurrido este jueves. "La consternación por esta tragedia ha de ser igual de intensa que laque los causantes de este acto pretenden imponer", lamentó el partido.El partido morado, además, quiso mostrar su solidaridad "con el dolor de las víctimas y sus familiares", y aprovechó para pedir unidad, prudencia, y no aprovechar este atentado para "". "La sociedad catalana y barcelonesa, conmocionadas por estos terribles hechos, han dado muestras en innumerables ocasiones de ser unacomo para plantar cara a este terror", concluyeron.De igual modo, los principales dirigentes de Podemos lamentaron lo ocurrido a través de sus perfiles de Twitter. El secretario general de Podemos,, indicó que estaba manteniendo un contacto frecuente con Ada Colau, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy para seguir la actualidad de lo ocurrido.Otros dirigentes como Irene Montero o Íñigo Errejón se sumaron a los mensajes de Iglesias y mostraron su "" por lo ocurrido en Barcelona.Por su parte, el partido naranja envió también un comunicado en el que manifestaban su rechazo al ataque ocurrido en el centro de la Ciudad Condal, a la vez que indicaban que suspenderán todos los actos de partido y se sumaran a los actos de condena que se convoquen."España no va a dejar de ser un país abierto por culpa de los terroristas. En este momento sólo queda pedir la unidad y la unión de todos los demócratas para no dar ni un paso atrás en la", manifestaron.El líder del partido, Albert Rivera, también envió sus condolencias a la ciudad de Barcelona a través de las redes sociales.