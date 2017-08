info Libre

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo y dónde?

¿Cuántas víctimas hay?

¿Quiénes son los autores?

¿Cuál es la situación actual?

El atropello masivo ocurrido este jueves en Barcelona ha dejado más de un centenar de heridos yrecopila la información oficial expuesta a lo largo de la jornada para repasar los principales datos sobre las circunstancias que rodean al atentado.Una furgoneta blanca arrolló deliberadamente a decenas de personas en. La manera de actuar se asemeja a la reproducida recientemente en los atentados de Niza, Berlín o Estocolmo. El más grave tuvo lugar el 14 de julio de 2016 en la ciudad francesa de Niza: un camión atropelló entonces a cientos de personas que asistían a un espectáculo en el Paseo de los Ingleses y mató a 86 personas. El 19 de diciembre de 2016, once personas perdieron la vida en el marco de otro atropello contra un mercado navideño en Berlín y cuatro perdieron la vida el día 7 de abril de 2017 después de que una furgoneta de reparto embistiese a un grupo de personas en una zona peatonal de Estocolmo.El atentado se produjo este jueves alrededor de las 16.50 horas, según confirmaron los Mossos d'Esquadra. Tal y como relataron testigos presenciales y medios de comunicación, la furgoneta entró desde la calle Pelai hacia La Rambla, por el carril central hasta el Liceu, en un recorrido de aproximadamente 500 metros.Fuentes oficiales de la Consellería de Interior confirmaron, sobre las 20.20 horas del jueves, que había un total de. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó a las 21.00 horas que el atentado ha dejado tras de sí un total de 90 víctimas, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, elevó a las 22.40 horas la cifra de heridos a más de un centenar, aunque recalcó que el número podría variar, puesto que algunos heridos no fueron atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y se desplazaron directamente a los hospitales más cercanos.En cuanto a la, al menos tres serían de nacionalidad alemana, según fuentes citadas por la cadena de televisión pública germana ZDF, y otra sería belga, tal y como sostuvo el ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders.En un primer momento las autoridades aseguraron haber detenido en la localidad de Ripoll (Girona) a uno de los presuntos autores del atentado, al que identificaron como. Horas después, los medios de comunicación y el propio alcalde de Ripoll indicaron que un ciudadano acudió a comisaría diciendo ser Ouakbir y denunciando el robo de su documentación. Finalmente, el máximo responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, señaló que el susodicho realmente fue detenido por una patrulla, como sostenía la primera versión.El presidente de la Generalitat confirmóa las 21.10 horas, dato que respaldaron los Mossos en su último balance. Trapero afirmó ante los medios de comunicación la existencia de dos detenidos implicados en el atentado, ninguno de ellos el conductor de la furgoneta. "De los dos detenidos, uno es de nacionalidad española, nacido en Melilla, y otro marroquí", confirmó.Alrededor de las 21.30 horas elreivindicó el atentado a través de la agencia Amaq News Agency.La información más reciente sobre la masacre la ofreció Josep Lluís Trapero, quien sostuvo en comparecencia pública que "se trata de un atentado terrorista que conecta" con la explosión ocurrida la noche del miércoles en Alcanar (Tarragona). Las autoridades no han confirmado de momento los vínculos exactos entre la explosión del miércoles, en la que murió una persona y otras siete resultaron heridas, y el atentado del jueves. Actualmente, la prioridad policial es detener al autor del atropello mortal.El presidente de la Generalitat,, presidió la tarde del jueves un gabinete de crisis y compareció a las 21.00 horas junto a Oriol Junqueras y Ada Colau."Cataluña ha sido, es y será tierra de paz y de bienvenida y no dejaremos que una minoría acabe con nuestra manera de ser", resaltó. Por su parte, el conseller de Interior destacó públicamente a las 22.40 horas que "queda recuperar la normalidad en el país lo antes posible".A última hora del día, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , se desplazó a Barcelona para asumir la coordinación de la respuesta al atentado terrorista y aseguró haberle dicho a Puigdemont "que cuenta con todo el apoyo del Estado para ayudar a las víctimas, restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad".