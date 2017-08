Puigdemont: "Cataluña ha sido, es y será tierra de paz y de bienvenida"

El presidente de la Generalitat,, ha destacado este jueves que "Cataluña ha sido, es y seráy no dejaremos que una minoría acabe con nuestra manera de ser".Según Puigdemont, la democracia y valores como la diversidad y la igualdad están siempre, y ha añadido: "Entre todos, y todas las instituciones, doblaremos a los que intentan confrontar civilizaciones con el uso de la violencia".Tras asegurar que Cataluña estará a la altura de las circunstancias, ha manifestado la consternación que el atentado ha provocado también en Europa y en el resto del mundo, y que "todas las personas de bien, de todas las civilizaciones, religiones y condiciones sociales, están". Ha recordado que ciudades como Londres, Bruselas y París han sufrido la misma experiencia, y ha agradecido la solidaridad manifestada dentro y fuera de Catalunya por parte de ciudadanos y representantes y líderes políticos internacionales.Puigdemont también ha subrayado el operativo policial desplegado por los Mossos d'Esquadra y el apoyo recibido por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, a nivel internacional, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras el atentado terrorista en La Rambla de Barcelona: "Aquí no ha habido división ni disputa que valga".Posteriormente, el presidente ha recalcado en una entrevista a TV3 "la primera prioridad es la", y ha defendido además el derecho de expresión "con toda libertad y sin ningún temor". Puigdemont ha reiterado que "la paz en Cataluña se basa en la noción de libertad y acogida, y eso no va a cambiar por mucho que haya grupos radicales que lo intenten". Finalmente, el presidente ha apostado por "plantar cara policial y socialmente al terrorismo".Por su parte, la alcaldesa de Barcelona,, ha destacado la rápida reacción de todos ante el atentado y ha trasladado su pésame a los familiares y amistades de las víctimas y heridos. "Los cobardes que han intentado sembrar el terror no lo conseguirán", ha subrayado.Colau ha explicado que desde el primer momento han recibido unporque centenares de ayuntamientos de Cataluña, del resto del Estado y de Europa se han puesto a su disposición para lo que fuera necesario.. La solidaridad que se ha movilizado nos hace sentir que somos una ciudad fuerte", ha remarcado Colau, que ha definido Barcelona como una ciudad de paz, diálogo, democracia, valiente, abierta al mundo y muy orgullosa de su diversidad y de ser cosmopolita.