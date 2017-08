Directo | Estado Islámico dice que el doble atentado se dirigió a "cruzados y judíos" y califica a los autores de "yihadistas"

info Libre

12.35 horas.

Tras analizar los informes de los expertos en la lucha antiterrorista, mantenemos el nivel de alerta 4 reforzado con medidas adicionales. pic.twitter.com/VY1eH0oL8C — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 19 de agosto de 2017

12.20.

11.55.

11.50.

11.45.

El terrorismo yihadista golpeó este jueves en España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el murieron 14 personas y resultaron heridas más de un centenar. Los Mossos d'Esquadra creen que la célula que participó en los atentados de Cataluña estaría compuesta por doce terroristas, de los que cuatro han sido detenidos –uno en Alcanar (Tarragona) y tres en Ripoll (Gerona)–, cinco fueron abatidos en Cambrils, dos fallecidos en la explosión de Alcanar y uno en búsqueda.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este sábado tras el 17-A:El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacado la buena colaboración de las fuerzas de seguridad sobre el atentado y que "no hay discrepancia entre cuerpos policiales" aunque asegura que. Lo ha declarado tras firmar en el libro de condolencias del Ayuntamiento de Barcelona, al preguntársele por las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha dado por desarticulada la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils.El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn,, como si se tratasen de nacionalidades diferentes, en una entrevista en la que informaba de las identidades de los fallecidos por los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona). "Hay 13 muertos, de los cuales hemos identificado ya a siete personas: una mujer italiana, una mujer portuguesa, una mujer con doble nacionalidad española y argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española. Estas son las siete personas que han sido identificadas", explicó en declaraciones a TV3 el titular de Interior catalán.Los Reyes, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona han compartido este sábado una ofrenda en La Rambla de Barcelona, lugar del atentado del jueves. Al llegar los barceloneses entonaban 'No tinc por' ('No tengo miedo', el lema que se ha extendido estos días), que también han entonado el rey y la alcaldesa Ada Colau. El lugar del homenaje ha sido el mosaico de pavimento de Joan Miró, en el centro de La Rambla, donde el atacante paró la furgoneta después de arrollar a los peatones. Las autoridades han sido recibidas con aplausos y gritos de "Viva España", "Viva el Rey", "Viva Catalunya" y "Viva Barcelona".La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han convocado unaa las 18 horas por la paz y contra los atentados de esta semana. Lo han dicho a los periodistas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de firmar él en el libro de condolencias del Ayuntamiento.La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha recogido en su cuenta de Twitter dirigida a Estados Unidos un artículo del diario Metro US en el que se pide que si se quiere mostrar solidaridad hacia las víctimas de los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona), se utilicen, y no la enseña española. "Metro US: Si quiere mostrar solidaridad por Barcelona, use estas banderas y no la española", se puede leer en un tuit publicado este viernes desde la cuenta @ANC_USA, en el que se acompañan emoticonos en forma de corazones y una fotografía de unacelebrada en la Ciudad Condal en la que se observan señeras y esteladas.Los Mossos están investigando si el(Girona), cuyo domicilio ha sido registrado este sábado de madrugada, puede haber actuado de líder del grupo en los atentados.El rey Felipe VI ha asegurado este sábado que los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) no podrán con la sociedad, y ha remarcado: "", ha dicho tanto en castellano como en catalán. En unas palabras tras la visita al Hospital Sant Pau de Barcelona, ha subrayado que el mejor ejemplo de ello es el "símbolo de convivencia que es hoy La Rambla, que ha vuelto a ser de todos"El Ministerio del Interior ha emitido esta mañana un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se ordenaasí como otro conjunto de actuaciones para extremar las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención Antiterrorista. El citado oficio, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se ha emitido después de la reunión de la Mesa de Valoración de la alerta antiterrorista, en la que se ha acordado mantener el nivel 4 , pero reforzando las medidas.El niño australiano de 7 años que se daba por desaparecido tras el atentado en La Rambla de Barcelonay "siempre ha estado localizado", han informado a Europa Press fuentes policiales. Las mismas fuentes no han querido precisar el estado de salud en el que se encuentra.El conseller de interior, Joaquim Forn, ha explicado este sábado que los Mossos d'Esquadra estánrelacionadas con los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) por su presunta vinculación con los hechos.Los investigadores no descartan que la autoría intelectual de los atentados se sitúa, dada la vinculación de los terroristas con el país alauí y de alguno de ellos con el país vecino, según fuentes policiales. Las Fuerzas de Seguridad coinciden en señalar lo jóvenes que eran los terroristas, por lo que no se descarta que el autor intelectual sea alguien de mayor edad o con algún ascendente sobre ellos.El Gobierno rechaza, pero reforzará la seguridad con medidas adicionales.Estado Islámico (EI) aseguró este sábado que los ataques perpetrados en España el jueves fueron contra los "" y causaron la muerte y heridas, según la organización, de más de 120 personas. "Con la ayuda de dios" este jueves varios yihadistas tuvieron como "objetivo los lugares de los", dice el comunicado.En un comunicado difundido por el grupo terrorista en la red de mensajería Telegram, afirmó que "" llevaron a cabo los ataques simultáneamente en "dos grupos" separados.Los investigadores han hallado sustancias que suele usar Estado Islámico en la casa de Alcanar (Tarragona) que estabay que se derrumbó el miércoles en una explosión. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha dicho que han encontrado en la casa –donde investigan si murió una persona o dos– sustancias vinculadas "directamente a la composición de material explosivo que suele utilizar" el Estado Islámico, según declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press. Trapero ha insistido en que cada vez más elementos "apuntan claramente" a que la célula estaba trabajando desde hacía meses en Alcanar con intención de perpetrar con explosivos un atentado mayor y más lesivo todavía que el que hizo.Un total deen centros hospitalarios catalanes, 12 en estado crítico, por los atentados terroristas de este jueves en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Según ha informado la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat y Emergencias Médicas en su cuenta de Twitter, 50 de los heridos son derivados del atropello en La Rambla de Barcelona y cuatro por el incidente en Cambrils. Entre los hospitalizados por el atentado en Barcelona hay 12 críticos,, 11 menos graves y tres leves, mientras que por el ataque de Cambrils hay, dos menos graves y uno leve.La lista de los abatidos esta madrugada en Cambrils por los Mossos d'Esquadra es la siguiente:1.- Omar Hychami, nacido en Marruecos, 21 años.2.- El Houssaine Abouyaaqoub, marroquí de 19 años.3.- Said Aallaa, marroquí de 19 años.4.- Mohamed Hychami, nacido en Marruecos, 24 años.5.- Moussa Oukabir, marroquí de 17 años.