Directo | Los Mossos creen que la célula terrorista preparaba uno o más ataques con explosivos

Este es el imán de Ripoll, a quien se considera cerebro de la célula yihadista de Cataluña. EL PAÍS obtiene su foto https://t.co/IRcLvdIBio pic.twitter.com/ZcGVPVqoLs — EL PAÍS (@el_pais) 20 de agosto de 2017

Volem compartir amb vosaltres una de les moltes mostres de suport rebudes i que encoratgen a seguir treballant. Sobren les paraules. Gràcies pic.twitter.com/TiGUUrf9Xn — Mossos (@mossos) 19 de agosto de 2017

El terrorismo yihadista golpeó este jueves en España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el murieron 14 personas y resultaron heridas más de un centenar. Los Mossos d'Esquadra creen que la célula que participó en los atentados de Cataluña estaría compuesta por doce terroristas, de los que cuatro han sido detenidos –uno en Alcanar (Tarragona) y tres en Ripoll (Gerona)–, cinco fueron abatidos en Cambrils, dos fallecidos en la explosión de Alcanar y uno en búsqueda.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este domingo tras el 17-A:El imán de Ripoll,sospechoso de ser el líder de la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils, viajó a la ciudad belga de Vilvorde entre enero y marzo del año pasado, según ha confirmado este domingo el alcalde de la localidad, Hans Bonte. "Puedo confirmar que estuvo presente en Volvorde de enero a marzo de 2016", ha expresado el alcalde de esta ciudad flamenca cercana a Bruselas en declaraciones a la cadena VRT. Por otro lado, el ministro de Asilo y Migración de Bélgica, Theo Francken, ha afirmado este domingo en su cuenta de la red social Twitter que el imán Es Satty no era conocido, al menos bajo ese nombre, por el servicio de inmigración del país. "Nunca pidió ni recibió un permiso de residencia en Bélgica. Puede que haya venido a Bélgica, pero la Oficina de Extranjería no tiene nada de este sujeto", ha escrito.El departamento de Interior de la Generalitat ha informado de que ha podido identificar a tres víctimas más de los atentados, entre ellas a, por lo que ya son 12 de 14 los fallecidos identificados. Con la confirmación del fallecimiento del niño australiano de 7 años en La Rambla son ya dos los menores fallecidos e identificados.. La diputada de la CUP en el Parlamentha asegurado que la formación anticapitalista se plantea no acudir a la manifestación contra los atentados convocada para el próximo sábado 26 en Barcelona si acude el rey Felipe VI o Mariano Rajoy. La CUP está "esperando detalles" de esta movilización, que han convocado el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Boya ha explicado que a la CUP le hubiera gustado que esta convocatoria hubiera partido de la sociedad civil.Trapero, no ha descartado este domingo que los tres sospechosos del atentado en busca y y captura, aunque no hay indicios: "No tenemos información en ese sentido". Al preguntársele en rueda de prensa ante medios internacionales si puede estar dentro o fuera de España, ha añadido que, desde el primer momento tras el atentado,, "con lo cual se han hecho los filtros necesarios".es un turista británico de 44 años que durante las últimas horas se está convirtiendo en Reino Unido en el símbolo de valentía, humanidad y ayuda a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils por su actitud con un niño agonizante en La Rambla. Este inglés de Birmingham se encontraba en el balcón del primer piso de un restaurante de La Rambla en el momento del atentado del pasado jueves. Desde allí vio el ataque y, tras pedir a sus acompañantes que no se movieran, bajó a prestar ayuda. "Fue instintivo. Miré a ambos lados, había cuerpos esparcidos y a mi derecha estaba el niño, en medio de la calle.", declaró Athwal al periódico británico Mirror.Los Mossos confirman que encontraronde butano en la casa de Alcanar (Tarragona)Trapero indica que a ninguno de los integrantes de la célula le constaban antecedentes por terrorismo.La máxima autoridad de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero,indica que la célula que atentó en Barcelona estaba preparando. Además, afirma que los Mossos están buscando a Younes Abouyaaqoub, aunque no pueden confirmar que se trate del conductor de la furgoneta que llevó a cabo el atropello masivo. Además, confiesa que, por el momento, no pueden decir cuál es el origen de la radicalización de las 12 personas que conformaban el grupo terrorista, el cual tiene, aunque indica que no pueden decir cuál. Trapero también dice que estarían buscando a tres personas, de las cuales dos podrían estar muertas en Alcanar.Un grupo de doce islamófobos atacó este sábado por la noche la Mezquita Mayor de Granada, situada en la barriada de Albaicín de la capital granadina, mediante el uso deUna cuarentena dede Cataluña se concentrarán este lunes a las 19.00 horas en Plaza Cataluña parade Barcelona y Cambrils (Tarragona) bajo el lema 'La comunidad musulmana contra el terrorismo'. En un comunicado conjunto de todas las entidades que participarán en la convocatoria, también han detallado que se movilizarán el sábado 26 y se sumarán a la manifestación convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona bajo el lema 'No tinc por'. A la concentración de este lunes se han sumado otras organizaciones no pertenecientes a la comunidad musulmana como el Consell Nacional de Joventut de Catalunya y el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya, entre otras.Los Mossos d'Esquadra trabajan con la hipótesis de que la célula terrorista que provocó los atentados del jueves en Barcelona y Cambrils. En una entrevista de RAC 1 este domingo recogida por Europa Press, el portavoz de los Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha asegurado que tan solo una persona de la célula se encuentra, y ha ensalzado la colaboración entre todos los cuerpos de seguridad que están trabajando en las investigaciones.La Fundación Mezquita de Sevilla, uno de los órganos representativos de la comunidad islámica de la capital hispalense, ha denunciado este domingo ante la Policía Nacional la aparición deen su sede, sito en la céntrica Ponce de León, tras el doble atentado en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) que ha causado 14 muertos y más de 100 heridos. Según ha informado a Europa Press el portavoz de la asociación, Jalid Nieto, desde Fundación Mezquita de Sevilla han interpuesto una denuncia ante este hecho que constituye "un, tal y como nos aconsejaron desde la Policía Local, que avisados por los vecinos, fueron a la zona para realizar un atestado".El dispositivo policial diseñado para capturar aen toda Cataluña. Según han informado los Mossos, la investigación continua y se está buscando a esta persona relacionada con los ataques, sin poder confirmar el grado de autoría en los ataques.Los Reyes, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, son algunas de las autoridades que asisten la mañana de este domingo a lade los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en la Sagrada Familia. También han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la ministra Dolors Montserrat; el conseller de Interior Joaquim Forn, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, entre otros.Cuatro de los nueve cadáveres identificados ya han sido. Se trata de las dos víctimas de Portugal, el vecino de Rubí (Granada) y su sobrino-nieto.La madre de Younes Abouyaaqoub –en busca y captura y posible conductor de la furgoneta del atentado en Barcelona– pidió este sábado a su hijoporque es mejor que esté preso a que muera, y ha rechazado los asesinatos durante una concentración de vecinos musulmanes este sábado por la tarde en el centro de Ripoll para pedir paz. En ella, participaron las madres de cuatro de los terroristas implicados en el doble atentado.A través de su cuenta de Twitter, los Mossos d'Esquadra agradecieron este sábado las muestras de apoyo manifestadas por los ciudadanos por su trabajo tras el doble atentado.