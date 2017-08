Representantes de asociaciones islámicas y miembros de la comunidad musulmana de Madrid se han concentrado este domingo en la Puerta del Sol al grito de "", en repulsa de los atentados perpetrados el pasado jueves en Barcelona y Cambrils (Tarragona).El presidente del Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada y organizador de la concentración,, ha declarado que ha decidido convocar esta manifestación porque se sienten "en la obligación moral y ética" de denunciar "estos atroces atentados". "Nos solidarizamos con los familiares y deseamos la pronta recuperación de los heridos", ha expresado.Asimismo, Amrioui ha hecho hincapié en que los terroristas quieren "y la utilizan "malamente para cometer asesinatos". "Tenemos que salir y decir que no nos representan y estar con los ciudadanos españoles y estar juntos en esto. No lo podemos vincular con ninguna cultura ni religión. Hay que estar unidos y valientes", ha instado.En esta línea, el presidente de esta asociación ha indicado que los terroristas "" y "crean esa incertidumbre". "Quieren separarnos y dividirnos, pero España va a salir adelante porque tiene experiencia en esto", ha dicho.El portavoz de la Comunidad Ahmadía del Islam en España, Qamar Fazal, ha tildado a los terroristas dey ha pedido que "no se criminalice" a la mancomunidad por el comportamiento "errático" de personas que "utilizan el nombre de la religión para sus intereses geopolíticos"."Estas personas son antimusulmanas y antireligiosas que dejen a la religión en paz. Pido a la población española que sepamos diferenciar el grano de la paja. No se puede criminalizar a una mancomunidad por el comportamiento errático de, que utilizan el nombre de la religión para sus intereses geopoliticos", ha instado.Fazal ha asegurado que se han reunido en esta concentración para expresar que el islam "", ya que "ninguna religión puede predicar el odio".. El santo Corán dice que quien mata a un inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. El crimen de Barcelona es como si hubieran asesinado a todo el mundo", ha agregado el presidente de la Comunidad Ahmadía del Islam en España.Asimismo, ha insistido en que el Islam y el terrorismo "no tienen nada que ver" y que les gustaría que ""Ni todos los vascos son terroristas, ni todos los musulmanes son terroristas. Si hay un musulmán integrado en España y está trabajando por el bien de este país, cómo se nos puede discriminar si luchamos por los mismos intereses que vosotros y", ha incidido.Por último, Fazal ha lanzando un lema para el futuro. "El tema de futuro es preocupante, yEsos son los valores que tenemos que potenciar, para generar un mundo mejor", ha añadido.La representante de Red Musulmanas,, también ha asegurado que participan en esta concentración para mostrar que están con Barcelona "más que nunca". "Nuestro dolor es igual al que puede sentir otro español. No tenemos ninguna vinculación con estos terroristas, no son parte de nuestra comunidad islámica", ha aclarado.A juicio de Figueras,por situaciones como esta y ha reconocido que "el miedo es libre", pero que "hay que trabajar para luchar contra ella". "Necesitamos el apoyo de las instituciones", ha concluido.