El juez Andreu acepta que la Comunidad de Madrid sea acusación particular en el 'caso Lezo'

El juez de la Audiencia Nacionalha aceptado la personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación particular en el caso Lezo , que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.El pasado abril, Cristina conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes organismos de la Administración regional.En un auto fechado el pasado 18 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press,en calidad de acusación particular. Contra esta resolución, cabe recurso de reforma.En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que "en todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una administración pública, esencialmente el delito de malversación,a la que se le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que tales recursos están destinados".Agrega que, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha condición", añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el titular último del bien jurídico protegido es "la propia sociedad"."Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la, señala.Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a, teniendo un "interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de Madrid".La Comunidad de Madrid. Desde el actual Gobierno regional han explicado en diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia de "tolerancia cero" contra la corrupción y el defender los intereses de los madrileños.