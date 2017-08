Estas son las ayudas económicas que España prevé para las víctimas de los atentados

Ayuda psicológica

Las familias de las 15 víctimas mortales del doble atentado yihadista en Cataluña tienen derecho a cobrar unadel Estado español, que ofrece ayudas para sufragar el traslado de los restos y costear entierros e incineraciones, además de compensar las lesiones de los heridos y ofrecer asistencia médica y psicológica.La normativa española prevé incluso que, en casos de "perentoria necesidad", algunas de estas ayudas, según reconoce el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, que ha consultado Europa Press.Algunos familiares de víctimas extranjeras de los atentados de Barcelona han iniciado campañas de crowfunding en Internet para recabar fondos con los que costear lao pagar laTécnicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press admiten que a día de hoy, cuando apenas han pasado cinco días del atropello en Las Ramblas, los familiares de los fallecidos o los propios heridos quizásque el Estado español prevé para sus casos.El Ministerio del Interior, que cuenta con una Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha habilitado variaspor los ataques y sus familiares: 91 537 24 79/80; 91 537 24 41/42 y 91 537 24 21/61.La AVT, que colabora con Interior, también ha habilitado dos teléfonos para lade afectados por los ataques: 607 719 716 y 91 594 07 99.Para poder acceder a las ayudas es necesario que el interesado que tenga derecho a ellas las, presentando los certificados sanitarios y policiales o judiciales que acrediten que ha sido víctima de los ataques.Laestá dirigida al cónyuge o pareja de la persona fallecida y a los hijos de ésta, si los hubiera. En caso de que el fallecido no tuviera pareja ni descendencia, tendrán derecho a la indemnización, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la víctima.La Administración General del Estado abonará también los gastos dede las víctimas que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.Para los heridos, el Estado prevéque varían en función de la gravedad de las lesiones que les provocara el atentado, que van desde los 500.000 euros para situaciones de gran invalidez a 75.000 por una incapacidad permanente parcial.España ofrece tambiéna los afectados por terrorismo de manera inmediata y presta asistencia sanitaria de urgencia a los heridos en el Sistema Nacional de Salud.Los heridos tendránpor los gastos de tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas en los que incurran y que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas, recoge la normativa española.La ley española de protección a las víctimas, pionera en los países de nuestro entorno según reconocen desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, contempla otra serie depara las víctimas del terrorismo y sus hijos.