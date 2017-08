Directo | Barcelona tendrá más policías patrullando en las calles y obstáculos móviles en puntos de gran afluencia

info Libre

El terrorismo yihadista golpeó el pasado jueves en España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el. Este lunes, el presunto autor del atentado de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, fue abatido por los Mossos D'Esquadra en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El terrorista portaba un cinturón de explosivos simulado, al igual que los que portaban los cinco jóvenes abatidos en Cambrils en la madrugada del viernes.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este miércoles:Los Mossos d'Esquadra investigaron hace un año una imagen supuestamente distribuida por el Estado Islámico que incluía a la. La citada imagen incluía al templo en un montaje entre otros monumentos con simbolismo internacional para lanzar nuevas amenazas, según explicaron las mismas fuentes en su momento.No obstante, afirmaron que los investigadores no le prestaron una atención especial a la imagen por aparecer la Sagrada Familia, sinoterrorista, en un nivel de cuatro sobre cinco que ya había en ese momento.Jaume Caldés, abogado de oficio del detenido por su presunta implicación en los atentados en Barcelona y Cambrils Mohamed Aalla, ha explicado que su cliente "había perdido a dos hermanos de golpe en 24 horas y". En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Caldés ha explicado que su cliente, al ser interrogado por Mossos sobre la muerte de sus hermanos Said Aalla y Youssef Aalla, dijo: "Me sorprende y me extraña, no entiendo cómo mis hermanos han estado en esto".El Gobierno se suma a la convocatoria de la manifestación de este sábado en Barcelona "en memoria de las víctimas" de los atentados de la semana pasada en Cataluña y como "muestra de unidad en el dolor y en la voluntad de acabar con la sinrazón terrorista", y facilitará el traslado a la ciudad de las autoridades que quieran participar en el acto.El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy, sobre la investigación de los atentados, que al Gobiernoque el alcalde de Vilvoorde (Bélgica) alertara del imán Abdelbaki Es Satty en 2016: "Al Gobierno no le consta. Lo he escuchado, perosobre esa cuestión". Ha afirmado que en la reciente Junta de Seguridad de Cataluña se habló de cómo se podían mejorar las relaciones y que dos Mossos d'Esquadra forman parte del órgano de enlace: "", ha dicho.El padre de Mohamed Aalla –dueño del coche que atentó en Cambrils (Tarragona)–, Brahim Aalla, ha asegurado este miércoles quey que solo le dejó el coche a su hermano. En declaraciones en el portal de su casa tras llegar su hijo a Ripoll en la madrugada al quedar en libertad, ha dicho que está "contento porque está en casa".La Abogacía del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno, no recurrió la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Castellón que, que había sido condenado por tráfico de drogas, al considerar que tenía "evidente arraigo laboral" en España y "esfuerzo" para integrarse, según ha informado en un comunicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces explica que en el expediente judicial "solo constan los antecedentes por tráfico de drogas" del imán, quien murió en la explosión de la casa de Alcanar, donde los terroristas de Barcelona y Cambrils tenían su base de operaciones, "pero" ni otra condena.El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno han acordado crear un grupo de expertos para que estudien incrementar elen lugares cony medidas permanentes en algunos –como peatonalizar calles y colocar obstáculos fijos–, para evitar nuevos atentados como el atropello masivo del jueves. Lo han anunciado en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa,, y a la que han asistido el delegado del Gobierno en Cataluña,, y el conseller de Interior de la Generalitat,. También se trabajará para incrementar la presencia policial, mejorar la calidad y la definición de las cámaras de videovigilancia, crear un grupo específico para analizar riesgos, impulsar una nueva sala conjunta de prevención y gestión de emergencias –en el antiguo Palau d'Esports, en lo que ya se estaba trabajando– y reforzar la formación en detección de radicalismos y gestión de emergencias.Forn ha detallado que la colocación de bolardos la estudiará un subgrupo estable de la Junta Local de Seguridad, con expertos de las tres administraciones. Ha dicho que con "este tipo de atentado, la barrera no hubiera impedido nada, tal como estaba concebido", y ha recordado que podrían haber atentado en muchas otras vías o también en la fiesta mayor del distrito de Gràcia, que se estaba celebrando. Forn asegura que en ningún momento ha habido discrepancias sobre esto porque se han tenido en cuenta opiniones de expertos en seguridad –"no es una opinión política, es una opinión de expertos"–, y ha avisado de que sería un error colocar bolardos simplemente por hacerlo y sin que sean garantía de seguridad.El portavoz de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, ha pedidoestatales, autonómicos y locales, ya que "quizás con una mayor fluidez de información", la actuación en el atentado de Barcelona se hubiera resuelto "a lo mejor mucho antes". Fernández ha considerado que "algo falla" en la "colaboración" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, aunque han "querido aprovechar la actuación de los Mossos d'Esquadra" en el atentado de Barcelona, "sí es cierto que durante años" han "demandado que debe haber mayor colaboración" entre cuerpos policiales.fallecido en el atentado de La Rambla de Barcelona el pasado jueves ha trasladado a los Mossos d'Esquadra su felicitación:. Así lo ha informado en su cuenta de Facebook el sindicato de Mossos SAP, señalando que este martes por la tarde el padre se dirigió a la comisaría de la localidad vallesana con un "detalle emotivo", un coche de juguete del cuerpo catalán y una foto de su hijo. En el escrito, publicado en las redes sociales, ha precisado que dentro de unos meses, semanas o quizás días los Mossos no estarán tanto de actualidad, pero "la huella que han dejado nadie se la podrá quitar".Mohamed Houli Chemlal, uno de los detenidos tras los ataques terroristas de Cataluña, reconoció ayer en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que debido a que los explosivos –peróxido de acetona que preparaba la célula en la casa de Alcanar (Tarragona)– no estaban secos, el grupo se encontraba en espera de poder, como es la Sagrada Familia, que eran sus objetivos iniciales, según fuentes jurídicas.La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos varones de 18 y 55 años de edad e investiga a un menor de edad como presuntos autores de unagravado con amenazas e insultos deal agredir presuntamente a tres menores de nacionalidad marroquí en Fitero (Navarra).En la denuncia se hacía constar que las víctimas, una vez finalizado el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de la localidad en repulsa de los atentados sufridos en Barcelona y Cambrils, se disponían a entrar en un establecimiento cuando un individuo comenzó ade carácter islamófobo impidiéndoles el acceso al establecimiento, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.De vuelta a su domicilio, los denunciantes se percataron de que un vehículo los seguía. Posteriormente bajaron del mismo dos varones, siendo uno de ellos la persona que acababa de increparlos. Acto seguido, ha añadido la Guardia Civil, fueronpor estas dos personas que emplearon para ello un palo de grandes dimensiones.Mohamed Aalla, dueño del coche que atentó en Cambrils (Tarragona), ha llegado este miércoles a su casa en Ripoll (Girona) después de ser puesto en libertad condicional por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, según ha confirmado su padre a Europa Press. El padre ha explicado que Mohamed Aalla ha llegado a su casa en el número 24 de la plaza Gran de Ripoll de madrugada y queporque él no tenía dinero. El magistrado decretó este martes su puesta en libertad si bien tendrá que comparecer todos los lunes en este juzgado o el que se encuentre más cerca de su domicilio, facilitar un número de teléfono donde esté localizable, además de que tiene prohibido salir de España.La Dirección de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat ha enviado una carta a la Casa Real para pedir que se retiren de las redes sociales y de su web las fotografías de niños y adolescentes víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), en alusión a las imágenes de sus visitas a hospitales. En un comunicado este miércoles, la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha recordado que la publicación y difusión de este tipo de imágenes supone unade las víctimas menores de edad, y ha afirmado que Casa Real publicó fotografías "sin ningún filtro" de preservación de la imagen de los niños.El sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac ha presentado unaante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional contra los autores intelectuales y materiales de los atentados de Barcelona, Cambrils y Alcanar (Tarragona). En su escrito, recogido por Europa Press, el sindicato formula querella por un posiblecontra agente de la autoridad con instrumento peligroso por los hechos "de carácter inicialmente yihadista".Los Mossos d'Esquadra han encontrado un–y no simulado como los que llevaban los terroristas de Cambrils (Tarragona)– en la casa de Alcanar donde la célula que perpetró los atentados el 17 y 18 de agosto presuntamente estaba preparando material explosivo. Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, han hallado este instrumento en el sótano del inmueble, situado en el número F9 de la urbanización Montecarlo de Alcanar Platja.El presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El Ghaidouni, ha expresado la necesidad deporque, según ha admitido, "cualquiera lo puede ser", como es el caso de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils. "Que el imán tenga un certificado o no es una reforma que se tiene que llevar a cabo y una necesidad de la comunidad musulmana", ha aseverado. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, El Ghaidouni ha afirmado que no se puede dejar en manos de la junta directiva de la comunidad religiosa la contratación del imán "sin establecer criterios unificados" entre todas las comunidades religiosas para que puedan verificar "".Decenas de melillenses se han concentrado este martes en Melilla, en una protesta convocada por jóvenes musulmanes españoles, para decir que el Daesh no es la religión del Islam y para gritar a los terroristas de Barcelona. Representes del Gobierno de Melilla (PP) y de la oposición (CPM, PSOE y Ciudadanos) y de diversas organizaciones sociales estuvieron presentes en la concentración.La policía marroquí ha detenido en Casablanca a un. El arrestado fue vecino del terrorista durante más de diez años en la localidad gerundense de Ripoll y su oficio era el de, según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.Los terroristas miembros de la célula yihadista que está detrás de los ataques de Cataluña compraron a las 21:30 horas del mismo día del atropello mortal de La Ramblaen un comercio de Cambrils (Tarragona) donde horas después, ya en la madrugada del viernes, quisieron emplearlos para atacar a los viandantes, si bien los Mossos d'Esquadra les redujeron y acabaron abatiendo a los cinco terroristas. Así consta en el ticket de compra de dicho comercio que fue encontrado por los agentes en una masía abandonada de la localidad de Riudecanyes y que habría sido utilizada por los acusados como guarida, según precisa el juez. En la inspección llevada a cabo por los agentes en el perímetro exterior de la masía se encontraronde Mohamed Hichamy –uno de los cinco terroristas abatidos en Cambrils–, el conductor de la furgoneta que provocó el atropello mortal de La Rambla y que fue abatido este lunes por los Mossos en la localidad de Subirats.Los Mossos d'Escuadra encontraron en la casa que explotó en Alcanar (Tarragona) un día antes de los atentados de Barcelona y Cambrils "", así como "gran cantidad de bombonas de butano, productos como acetona, agua oxigenada, bicarbonato" y "pulsadores para iniciar la explosión. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, la inspección policial y los objetos encontrados en la casa de Alcanar "dejaron patente que en aquel lugar se estaban confeccionando artefactos explosivos con la finalidad de cometer una".El imán Abdelbaki Es Satty, que presuntamente habría captado a la célula terrorista que llevó a cabo los atentados de Barcelona y Cambrils, llevó a la casa de Alcanar (Tarragona) que explotó un día antes de los atentados un texto manuscrito que constituiría una "breve carta de los soldados del Estado Islámico en la tierra de Al Ándalus para". Dicho texto manuscrito apareció entre los restos de la deflagración, dentro de un libro de color verde en cuya primera página consta escrito el nombre de Es Satty, según se señala en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordena el ingreso ende los presuntos terroristas detenidos.