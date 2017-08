La oposición suma la mayoría para forzar la comparecencia urgente de Rajoy en el Congreso por la financiación del PP

El Prat

para que la Diputación Permanente del Congreso apruebe este jueves la celebración de un Pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrezca explicaciones sobre la financiación del PP a la vista de su implicación en casos como Gürtel y los 'papeles' de su extesorero Luis Bárcenas.El PNV ha anunciado que este jueves votará a favor de ante el Pleno del Congreso por el caso Gürtel, una decisión que facilitará que la Diputación Permanente apruebe la comparecencia extraordinaria del jefe del Gobierno que han reclamado el PSOE, Unidos Podemos y los independentistas de Esquerra (ERC) y del PDeCAT.En un comunicado, la formación jeltzale ha informado este miércoles de quey lo justifican en que esa petición es "un acto de legítimo control institucional".El PNV recuerda que, "como ya ha manifestado reiteradamente en otras ocasiones, entiende quedemanda la mayor información y claridad posibles, y que la comparecencia solicitada, aunque podría haber sido llevada a cabo en la comisión de investigación creada al efecto, constituye un acto de legítimo control institucional".La comparecencia de Rajoy fue, por un lado, y por Esquerra (ERC) y el PDeCAT por otro, en ambos casos tras la declaración del presidente del PP como testigo en el juicio de la trama Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Estos grupos de la oposición creen insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de Gürtel y quieren un debate más político sobre la financiación del PP.Las peticiones se registraron el 27 de julio, pero la decisión final sobre si prospera o no la comparecencia de Rajoy corresponde a ladel Congreso, que asume las funciones del Pleno en los meses fuera de los periodos ordinarios de sesiones.de Rajoy pues prefiere esperar a que acuda a la comisión de investigación creada en el Congreso para analizar la financiación del Partido Popular, donde se permite a la oposición interrogarle en lugar de asistir a una sucesión de discursos. Además, subrayan que mentir en una comisión de investigación está tipificado como delito, cosa que no se aplica en los Plenos.El partido naranja no ha aclarado si se abstendrá o directamente votará en contra de la petición de comparecencia, pero al final su posición ya no será determinante pues, incluso si se opone a citar a Rajoy, el posible empate será deshecho por el PNV. Pero además de la comparecencia de Rajoy, La Diputación Permanente debatirá y votará este jueves una quincena de peticiones de comparecencia urgente de ocho de ministros sobre distintos asuntos. Sobre el conflicto de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat, que ya ha anunciado que irá al Congreso en breve para hablar del papel de AENA, como de la responsable de Empleo, Fátima Báñez, por las consecuencias que ha tenido su reforma laboral en este asunto.A Fátima Báñez también le pide cuentas el PSOE para que explique las previsiones del Gobierno para hacer efectiva, cuya vigencia ha finalizado el 16 de agosto, con carácter retroactivo evitando la desprotección de los actuales beneficiarios.La ministra de Defensa,y el Grupo Mixto para que explique las medidas que ha adoptado en relación con una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo número 61 en la que se ensalzaba el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil."En ese día se inicia oficialmente en toda España un alzamiento cívico-militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Esque merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico -señala el escrito-. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla".El PNV y ERC también quieren que comparezca Cospedal por un incidente ocurrido el pasado 25 de julio cuandoal hacer una pasada rasante sobre la pista central del Aeropuerto de Bilbao, en Loiu (Bizkaia).La escala en Ecuador que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y su familia, hicieron de camino a sus vacaciones en las Islas Galápagos será otro de los debates del jueves, ya que Esquerra Republicana (ERC) y Unidos Podemos quieren que el jefe de la Diplomacia explique "la utilización de los servicios yAl ministro de Energía, Álvaro Nadal, tanto ERC como el Grupo Mixto le pidenpara el consumidor doméstico, que España ha sido de un 67% respecto de 2008 mientras que en la Unión Europea ha sido del 30%, y para informar del aumento del precio de la electricidad del pequeño productor industrial en España, que ha sido del 80% en el mismo periodo mientras en la Unión Europea ha sido de un 24%.El grupo de Unidos Podemos-En Comú y los independentistas de Esquerra y del PDeCAT exigen por su parte la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para informar de las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre una posiblea Cataluña en caso de que destine dinero al referéndum del 1 de octubre, una medida que consideran "una agresión" contra los servicios públicos catalanes y contra sus habitantes.ERC y el PDeCAT piden además la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por las actuaciones de la Guardia Civil en losde Cataluña, actuando como policía judicial y comunicando imputaciones, sin conocimiento del juez y sin las imprescindibles garantías.Unidos Podemos y ERC también quieren que Zoido explique cuándo tiene previsto iniciar el procedimiento de revocación dedado que dicha asociación no cumple con las finalidades que marca la ley para ser considerada como tal.Hay una tercera petición deesta vez promovida por PSOE y Ciudadanos, para que aclare y explique, de manera "pormenorizada" y cuanto antes, cómo es posible que en menos de una semana se produzcan dos incidentes graves en la frontera de Ceuta con entradas masivas de inmigrantes, sin control alguno.Recuerdan que el delegado del Gobierno en Ceuta,en la seguridad y quieren que Interior explique por qué sigue ocupando el cargo.Esquerra y Unidos Podemos se unen asimismo para que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ofrezca explicaciones sobre la posible, que fue detenido en El Prat.Esta semana se ha detenido areclamado por el Gobierno de Erdogan.Por último, la oposición, tanto el PSOE y Ciudadanos como ERC y el Grupo Mixto, también pide la comparecencia extraordinaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar explicaciones en relación con los