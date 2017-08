La Generalitat seguirá con el referéndum porque "la normalidad es la gran derrota" del terrorismo

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña, Jordi Turull, ha garantizado queporque, según él, "la normalidad es la gran derrota de esta gente (los terroristas)".Aun así, Turull ha separado los atentados de la política secesionista del Ejecutivo catalán porque "una cosa no tiene nada que ver con la otra" y ha tachado de "miserable" intentar mezclar ambas. "Cataluña está preparada y quiere gobernarse a sí misma, pero intentar mezclar una cosa con otra es muy miserable", ha afirmado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.Preguntado por qué hará el Ejecutivo catalán si los tribunales bloquean el referéndum por, Turull ha defendido que su partido se presentó con un programa electoral y que tiene "la legitimidad de los ciudadanos". "Entendemos que preguntar y poner urnas no es ningún crimen, sino que es la manera más democrática de preguntar a los ciudadanos qué quieren", ha apuntado.En este sentido, mantiene que su Gobierno solo obedece el mandato del Parlamento autonómico y que no existe "la más mínima perspectiva" de que se convoquen una elecciones autonómicas tras una. "No se va a evitar el referéndum", ha zanjado.Por otra parte, se ha referido a laen señal de repulsa por los atentados cometidos en Cataluña la semana pasada, la cual será encabezada por policías. La CUP anunció que no acudiría a la convocatoria en el caso de que estuviese encabezada por el rey Felipe VI -a quien acusó de ser responsable indirecto de los atentados por la política exterior española y sus relaciones con países como Arabia Saudí o Catar-, pero Turull ha garantizado que esto no es "una victoria" de la CUP y que "desde el minuto cero" se quiso dar protagonismo "a los profesionales que se han partido la cara".Así, mantiene que se ha queridoy resto de fuerzas policiales, sino de los taxistas que prestaron servicio gratuito, los bibliotecarios que abrieron sus puertas para acoger a lostranseúntes, los funcionarios que regresaron de sus vacaciones, o los ciudadanos que ejercieron como traductores voluntariamente."No es un momento de foto, sino de exhibir que, ha expresado el portavoz catalán, quien ha explicado que la manifestación y la cesión de protagonismo se debieron a un acuerdo entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Barcelona.Por último, Turull ha asegurado que los ataques terroristas no romperán la convivencia en Cataluña ni la cohesión social. Al respecto, ha puesto de ejemplo al municipio de Ripoll (Gerona), donde, ha dicho: "La misma comunidad musulmana dio la cara, se puso al lado de los que defendemos la paz y rechazó sin matices el atentado".