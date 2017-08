Colau asegura que no le consta que el rey prevea ir a la movilización del sábado

Manifestación del sábado

La Barcelona valiente, diversa y solidaria q ha reaccionado ejemplarmente ante el terror, llenará las calles el sábado al grito d #NoTincPor https://t.co/cdopt0rvWO — Ada Colau (@AdaColau) 23 de agosto de 2017

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , explicó este jueves que las velas, mensajes y peluches que se han colocado a lo largo de La Rambla, especialmente en el mosaico de Joan Miró, se concentrarán en algún punto pasada la manifestación de este sábado, para que los ciudadanospero "de forma ordenada".La presencia de estos homenajes en diversos puntos de la vía empieza a ser un, por lo que el Ayuntamiento prevé que se reordenen para que los ciudadanos puedan seguir dejando sus mensajes, pero sin dificultar el paso. Según Colau: "Precisamente lo que queremos es", ha dicho en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press.En ella, elogió la respuesta ciudadana y resaltó que el No tinc por (No tengo miedo, en castellano) esque no implica que individualmente no se tenga miedo —ve lógico sentir angustia— y dijo: "Es un antes y un después. Tendremos que hacer luto de diversas formas, con actos de reconocimiento y memoriales, buscando la manera, porque es un golpe muy duro que"."Los terroristas querían sacar la vida de La Rambla, y creo que ahora", subrayó y transmitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la ciudad es segura, tras lo que reiteró que se reforzarán las medidas de seguridad que ya se estaban desarrollando si es necesario, especialmente en grandes eventos.Del mismo modo, la alcaldesa aseguró quede que el rey Felipe VI haya comunicado su participación en la manifestación del sábado, que estará protagonizada por la ciudadanía y los cuerpos de seguridad y de emergencias también en los actos que se celebrarán en la plaza Catalunya tras marchar desde los Jardinets de Gràcia.Preguntada por la asistencia de autoridades en la misa de la Sagrada Familia del domingo, recordó que fue una iniciativa privada —no como el evento interreligioso del Ayuntamiento y el Govern de este jueves— y manifestó: "En los actos unitarios por la paz,de cada uno es importante estar".