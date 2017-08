La oposición fuerza la comparecencia de Cospedal por la orden militar que conmemoraba el golpe franquista

Exigen la destitución de los responsables

"Durante cinco ministros, nadie ha dado explicaciones"

Todos los grupos de la oposición, desde Esquerra hasta Ciudadanos, se han unido este jueves en la Diputación Permanente del Congreso para reclamar la comparecencia extraordinaria de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por una orden militar que llamaba a conmemorar el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil.La petición de comparecencia de Cospedal había sidopara explicar las medidas que ha adoptado en relación con una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo número 61 en la que se ensalzaba el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil."En ese día se inicia oficialmente en toda España un alzamiento cívico-militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Esque merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico -señala el escrito-. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla".de incluir esa efeméride entre las que se deben conmemorar en los Ejércitos y pidió disculpas por la comunicación difundida. Pero tanto el PDeCAT como el PNV creen que eso no es suficiente y que, en palabras del diputado vasco, MIkel Legarda, debe destituirse al responsable de la unidad militar que dictó la orden.La petición de comparecencia ha sido apoyada por el, quien considera que "ser demócrata es ser antifascista" y que "la democracia no es compatible con homenajear a un golpe de estado a un gobierno electo".Pero también lo hacuya portavoz, la comandante retirada Zaida Cantera ha remarcado que si la orden fuera de un soldado o un suboficial, habría sido motivo de sanción, y que en cambio Defensa ha querido zanjarlo como un error al ser obra de un oficial jefe de unidad.Y también se ha sumado Ciudadanos, cuyo portavoz de Defensa, Miguel Gutiérrez, ha indicado que "calificar deestá fuera de todo lugar". "No basta con un tuit y las explicaciones deben ser un poco más extensas -ha comentado-. Merece la pena que la ministra ofrezca las explicaciones oportunas y que haya depuración de responsabilidades".Por contra, el portavoz de Defensa del PP, Ricardo Tarno, se ha defendido alegando que esta efeméride del 18 de julio de 1936y se ha conmemorado incluso en tiempos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando era Jefe de Estado Mayor (JEMAD) el hoy asesor militar de Pablo Iglesias, el general retirado Julio Rodríguezy se ha preguntado dónde estaban el PSOE, Podemos o los nacionalistas catalanes y vascos cuando se conmemoraba esa fecha año tras año. "Exigir ahora la comparecencia de Cospedal, cuando durante cinco ministros nadie ha dado explicaciones, resulta chistoso", ha comentado.En todo caso, ha admitido la necesidad demilitares y por ello se encargó al Instituto de Historia Militar una revisión de las fechas que se celebran, informe que "está a punto de finalizarse". Tarno sí ha destacado que "es bueno reconocer la historia para que no volver a repetirla".En la Diputación Permanente del Congreso se ha debatido, aunque no ha prosperado por falta de apoyos, otra petición de comparecencia de Cospedal, también del PNV y de ERC, sobre un incidente ocurrido el pasado 25 de julio cuando"causaron una gran alarma social" al hacer una pasada rasante sobre la pista central del Aeropuerto de Bilbao, en Loiu (Bizkaia).