Los Mossos admiten que tuvieron una comunicación "no oficial" con la policía belga sobre el imán

Los Mossos d'Esquadra mantuvieron una comunicación "no oficial" conque les consultó si tenían información del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, considerado presunto cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, y se limitaron a contestar que no tenían datos, han puntualizado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Interior de la Generalitat.En un principio la Conselleria dijo quede las autoridades belgas sobre datos de Es Satty, que murió en la explosión de una casa en Alcanar (Tarragona) donde presuntamente se estaban preparando explosivos.Según precisan ahora las citadas fuentes, hubo un contacto -que en ningún caso fue una alerta o aviso-entre un policía belga y un mando de la Comisaría General de Información de los Mossos, y la respuesta que dio el policía catalán fue que no tenían ninguna información sobre Es Satty.Este miércoles, el Ministerio delsobre el imán y según fuentes de la lucha antiterrorista , ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil tienen constancia de haber recibido ninguna pregunta de Bélgica sobre el citado imán.este miércoles sus afirmaciones de que la policía de este municipio belga contactó con la policía de Barcelona una vez que tuvo conocimiento del comportamiento sospechoso del imán Es Satty."Lo confirmo", dijo Bonte en declaraciones a Europa Press. Además, el alcalde de Vilvoorde detalló que la pregunta fue formuladaa la "policía barcelonesa".