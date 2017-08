El presidente del Gobierno, Mariano Rajoyen un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre el caso Gürtel. Así lo decidió este jueves la Diputación Permanente de la Cámara baja con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV, mientras el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.La comparecencia de Rajoy se producirá poco más de un mes después de su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Los conservadores no pudieron evitar que el presidente del Gobierno se someta a las preguntas de los grupos, si bien tacharon de "absoluta locura" la convocatoria del pleno. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, tiró de sarcasmo al respecto: "Esta semana he paseado por las playas y", ironizó.Por el contrario, PSOE y Unidos Podemos –que habían pedido de manera conjunta la comparecencia de Rajoy– criticaron la actitud del líder del PP. La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, se declaró "sorprendida" de que el propio presidente no haya pedido voluntariamente comparecer en el Congreso para explicarse, e incluso señaló que pareciera que Rajoy deseaen el que no hubiera ningún tipo de control parlamentario y judicial" para poder "seguir haciendo lo que estimara conveniente". "No queremos un presidente del Gobierno que se excuse en las togas; por eso pedimos que venga al Parlamento y asuma sus responsabilidades", planteó Robles.De la misma manera, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tachó de "vergonzoso" el hecho de haber visto desfilar a Rajoy ante un tribunal de justicia, y cuestionó su discurso de que no sabía nada de las finanzas del PP porque las llevaba el tesorero:, añadió. En sus declaraciones, Iglesias agradeció que el PSOE accediera a pedir conjuntamente la comparecencia y dijo confiar en que ambos partidos puedan seguir colaborando "para que más tarde o más temprano" se pueda "ver al PP fuera de las instituciones".La petición de comparecencia de Rajoy alcanzó la mayoría necesaria para salir adelante por el respaldo del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, admitió que su partido no quería ser quien bloquease la iniciativa. "Que (el pleno) sea o no un espectáculo, dependerá de los proponentes", añadió. Ciudadanos, por el contrario, se abstuvo argumentando que el formato de sesión plenaria, que podrá dar un discurso "que probablemente no tenga nada que ver" con la materia, en palabras de su portavoz, Juan Carlos Girauta. "¿Quieren un mítin? Pues no nos opondremos, pero seguiremos prefiriendo su comparecencia en la comisión de investigación, donde se le puede interrogar", apostilló.