El presidente del PP en Cataluña,, ha subrayado la"más allá de algunas lagunas previas que puedan haber existido".Así ha recordado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ciertas informaciones que han salido a la luz como la advertencia de la jueza que(Tarragona) tras su explosión y alertó de que se podía estar preparando un atentado., que se tendrán que aclarar, lo importante es la actuación que han hecho (los Mossos)", ha dicho antes de añadir que lo que a él le preocupa esque pretende hacer de los Mossos el Gobierno catalán.Para él, "un éxito policial de este tipo" termina produciendoante el intento por parte del Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont deen favor del 'procés'". Aunque cree que "no es el momento de entrar en detalles" ha insistido en que en algunas cuestiones "no se ha estado lo afortunado que se tendría que haber estado" y ha pedido que no se vuelvan a repetir "esos posibles errores".En cuanto a la "politización" que denuncia, García Albiol considera que la—y no a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil— por el Parlamento regional "es unaGarcía Albiol se ha mostrado de acuerdo con la concesión de la medalla, pero. "Ya sabemos cómo se las gastan los independentistas", ha incidido, y ha concluido recordando al Gobierno de Cataluña que la Guardia Civil es mejor valorada por los catalanes en las encuestas que su propio Ejecutivo o su Parlamento.Por otra parte, se ha referido a las críticas recibidas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por—lugar donde se produjo el atropello terrorista que terminó con la vida de 13 personas— y ha asegurado que si esta decisión la hubiese tomado un alcalde del PP, esteEn este sentido, García Albiol ha lamentado que la alcaldesa de Barcelonadel Ministerio del Interior sobre la instalación de este tipo de medidas para evitar posibles actos terroristas como los que ya se vivieron en Niza (Francia) en julio de 2016.Según el diputado del PP en el Parlamento catalán, la postura de Colau se entiende como unaante cuestiones de seguridad. Eso sí, ha rechazado explícitamente señalar como responsable directa del atentado "ni mucho menos" a la regidora de Barcelona.El líder del PP en Cataluña ha cargado también contra lay ha aseverado que el hecho de que la manifestación no sea finalmente encabezada por el rey Felipe VI —como exigió esta formación—, sino por policías y protagonistas "del fatídico día" de los ataques en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) es "una acción muy presentable".Sobre la CUP, a la que, ha garantizado que si tuviese una influencia "al cien por cien" en el Parlamento autonómico,de quienes no piensan igual que ella.En relación a esta polémica suscitada en torno a la manifestación de este sábado, el diputado regional ha alabado ela su juicio y ha apuntado que el monarca trasladó su intención "de no molestar ni crear ningún problema" en la gestión de los atentados.