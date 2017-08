Lastra asegura que Podemos ha "envejecido muy rápido" y "tiene usos de vieja política"

Plurinacionalidad: debate cerrado en el 39 Congreso

Apoya a Adrián Barbón en Asturias

Referéndum del 1-O

Pide a Rajoy que busque una salida política

Rajoy mintió al juez

PSOE-M necesita "tranquilidad"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , da poren una entrevista con Europa Press en la que asegura que Podemos, mientras que ahora hay un "nuevo" PSOE que está recuperando el voto, sobre todo el joven, que se fue al partido morado. Una formación que, en su opinión, "ha cogido los"."El fantasma del sorpasso está definitivamente superado, que además es lo que dicen todas las encuestas", sentencia Lastra antes de aclarar que los estudios demoscópicos dicen que el PSOE, "respecto a la intención de voto, a la simpatía... que". "Volvemos a recuperar a una parte importante de esa gente que en un momento determinado decidió que nosotros no les representábamos y se fue a Podemos", apostilla.En su opinión, aunque Podemos es un partido nuevo "ha envejecido muy rápido y ha cogido usos y costumbres de la vieja política"., aclara Adriana Lastra aunque no va más allá porque recalca que a ella no le gusta meterse "en casa ajena".Sin embargo, opina que al PSOE le ha sucedido lo contrario que al partido morado y que, aunque se trata de un "partido viejo" porque tiene 138 años, ahora son un "nuevo PSOE". Cree que esto es lo que están valorando los ciudadanos y por eso retorna el voto perdido.La número dos del PSOE sigue recordando que Pedro Sánchez no es presidente del Gobierno porque Pablo Iglesias votó con Mariano Rajoy para que el PSOE no estuviera en la Moncloa cuando se la pregunta sobre si se fía de la voluntad del dirigente de Podemos de entenderse con el PSOE o cree que sigue intentando devorar al PSOE."La confianza se construye día a día", esgrime y argumenta que Podemos es una fuerza política que se presenta para ganar elecciones como lo hacen el PSOE y todos los partidos que concurren a los comicios. Pero Lastra deja claro que"ni electoral, ni preelectoral, ni postelectoral" y que tan solo han llegado a acuerdos "puntuales" para temas "muy concretos".Al ser preguntada por las reticencias de Susana Díaz a aceptar la España plurinacional , asegura que ella no ha escuchado decir esto a la presidenta andaluza. No obstante, explica que aunque tienen un partido "muy vivo y debates vivos y apasionados", deja claro que. Ese, recalca, "es un debate que se cerró en el 39 Congreso y por amplia mayoría".Adriana Lastra no cree que tenga que decir a sus compañeros de partido "de amplia trayectoria" queen el cumplimiento de los acuerdos de los congresos porque "ellos ejercen la disciplina como nadie".En cuanto a los congresos de las federaciones que aún faltan por celebrar, la número dos del PSOE afirma que la postura de la Ejecutiva Federal va a seren relación a los candidatos a primarias y ni va pedir que se presente un compañero, ni a impedirle que lo haga.No obstante, sí cree que cada unopuede expresar sus preferencias. Así, afirma que "todo el mundo sabe" a quien va a apoyar ella en Asturias, a Adrián Barbón. "Tengo el derecho a decirlo", exclama, pero precisa que "nunca" utilizará su cargo como vicesecretaria general del partido para "hacer campaña por un candidato".Al ser preguntada sipara Aragón, responde que su compañera es una "mujer extraordinaria que tiene muchísimo futuro en el partido, donde ella lo quiera tener".Lastra espera que el 1 de octubre no se coloquen urnas en Cataluña, pero "si las hay" no supondrá "ni un fracaso del Estado ni del Gobierno", sino que, presidente de la Generalitat.Ha aclarado que, si finalmente se sacan las urnas,del que esperaría que participase "muy poca gente"."Cuando hablamos de urnas,. No es que estemos evitando un acto democrático. Lo que estamos evitando es que se cometa una ilegalidad, que se salten la Constitución y las leyes", ha precisado.La número dos del PSOE ha llamado la atención sobre el hecho de que el bloque separatista que componen la coalición Junts pel Sí y la CUP ", ni sus propios reglamentos internos de la Cámara catalana o su propio Estatuto de autonomía".Lastra está convencida de que los independentistas "en algún momento tendrán que dejar esta huida hacia adelante" porque al final "tampoco ellos van a quererentre la propia sociedad catalana que lleva cinco años escuchando esto de que cada 18 meses se va a instaurar la República catalana"."Nosotros apoyamos al Gobierno porque somos oposición de Estado y porque defendemos la Constitución y por eso", ha explicado. Ahora bien, el PSOE también le exige al Ejecutivo que dirige Mariano Rajoya este conflicto, "porque esto no se arregla amparándose en el Constitucional"."Tiene que hablar con la Generalitat, tenemos queentre las instituciones catalanas y el Estado. El problema está en que Rajoy no ha hecho nada", ha explicado Lastra, convencida de que este "enfrentamiento brutal entre la derecha en el Estado y los independentistas en la Generalitat les ha venido a los dos muy bien".Y mientras tanto, en estos cinco años del PP en La Moncloa, "ha aumentado de manera exponencial el independentismo en Cataluña" hasta alcanzar elen las últimas autonómicas.Lastra, en cambio, asegura que "no es una realidad que la mayoría de Cataluña sea independentista", aunque sí cree que "hay una mayoría de catalanes que quieren ver".En este contexto enmarca la propuesta de reforma constitucional que los socialistas vienen defendiendo desde hace años. "El PSOE no hace una propuesta constitucional para saciar a los independentistas, sino para dar respuesta a un problema que existe" y queEl concepto de España plurinacional que defienden busca reconocer "la diversidad territorial que existe" en nuestro país, pero que "no implica" que los socialistas vayan a "o que se vayan a dar privilegios a distintos territorios"."Cuando hablamos del Estado federal hablamos fundamentalmente de tres cosas. Hablamos de que hay que ser capaces de distribuir bien qué competencia es de la Comunidad Autonóma y que exista una real y verdadera", explica."Hablamos de tener losy hablamos de la eficiencia y la eficacia del Estado federal y de laentre el Estado, donde reside la soberanía nacional, y las Comunidades Autónomas. Eso es un Estado federal", ha zanjado.Lastra ha avanzado que el lunes 28 de agosto previsiblemente se reunirá la Comisión Ejecutiva Federal del partido, y no la directiva en pleno como se había previsto en un primer momento. Así, los socialistasla presentación pública de la serie de iniciativas legislativas que quieren registrar en el Congreso de los Diputados en septiembre para intentar desbloquear el tema catalán e impulsar el debate sobre la reforma constitucional.Los motivos de este aplazamiento tienen que ver con los atentados de Barcelona y Cambrils que han centrado la atención de las fuerzas políticas en estos últimos días para lanzar una la ciudadanía, pero también con la comparecencia de Mariano Rajoy que la oposición ha forzado en la Cámara Baja para queen su declaración ante la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PP."Sabemos a ciencia cierta que, porque lo vimos en los medios de comunicación al día siguiente, cuando él dice que no tenía ningún conocimiento de las cuestiones económicas de las campañas electorales" aún siendo el director de la campaña, ha alertado.La dirigente socialista denunció que el PP "se ha dopado para las elecciones,para financiar ilegalmente su partido".El objetivo de esa comparecencia de Rajoy ante el Pleno que ha forzado la oposición no es otro que "dé las explicaciones que toda España está esperando". "Saber cuál es suen todo lo que estamos conociendo. Todo lo que sucedió en los últimos 20 años de financiación ilegal del PP" durante los cuales Rajoy fue vicepresidente del Gobierno, ministro y secretario general del PP."Conocemos, por ejemplo, que el Partido Popular, que dice que colabora con la justicia y con las autoridades judiciales y policiales, se dedicó aque sabían que se iban a ir a buscar, precisamente, como prueba de lo que estaba sucediendo. Y Mariano Rajoy, como máximo responsable no solo del Gobierno, sino del Partido Popular, tiene que dar explicaciones", ha incidido.Adriana Lastra aseguró el Partido Socialista Madrileño (PSOE-M) necesitaLa dirigente socialista ha realizado estas afirmaciones al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que podría presentarse a primarias un. Lastra asegura no tener conocimiento de ello, pero sí señala que en Madrid no pueden estar "siempre hablando de la misma gente".En referencia a la anunciada candidatura a las primarias del Partido Socialista de Madrid de José Manuel Franco, asegura que se trata de una persona que ha colaborado y queen las primarias. Se trata, asegura, de uny querido por parte de quienes estaban al frente de la campaña. Pero deja claro que, como estructura federal del partido, no puede hacer campaña por un candidato.