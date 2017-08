Rajoy asegura que "la nueva política consiste en meterse con el turismo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , hizo este domingo un repaso a la situación económica y, al mencionar el sector turístico, lamentó que "ahora,". Frente a esto, destacó el número deque esta industria ofrece en ámbitos como comunicación, formación, infraestructuras, etc.Según Europa Press, así lo hizo en el acto de inicio del curso político del PP , que tuvo lugar en Cercedo-Cotobade (Pontevedra). Según Rajoy, "quienes van contra el turismo extranjero y nacional son, que solo saben hablar de fronteras en un mundo que no las tiene, y cada vez tendrá menos". "Somos líderes turísticos en el mundo y, aunque le pese a algunos", aseveró.Invita a la oposición a "trabajar lealmente" por la recuperaciónRajoy reivindicó la gestión económica de su Ejecutivo e invitó a los partidos políticos "que quieran" a "sumarse" a las iniciativas para mantener la senda de la recuperación económica.Advirtió de que el Gobierno no se va a "distraer de lo fundamental". "Nuestro reto más importante va a seguir siendo el empleo en cantidad y calidad", proclamó, al tiempo que ha recordado que "hoy en España trabajan".Rajoy apuntó que, pese a que el Gobierno se había fijado como meta lograr los, esa cifra se alcanzará "en 2019" y afirmó que los datos de crecimiento de la economía española no son "casualidad". "Eso ocurre porque se ha gobernado, se han tomado decisiones y no fue fácil. Vamos a seguir trabajando por un futuro mejor, pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho con el apoyo de los españoles estos años", afirmó.El presidente apeló a las fuerzas de la oposición para queacerca de cuestiones como el futuro del Estado de Bienestar, la educación o las pensiones."Sigue habiendo mucho que hacer, y nos gustaría que algunos se sumaran", apuntó, y recordó que. "A todas las fuerzas políticas que quieran trabajar lealmente por el interés de los españoles, les invitamos a negociar y ser partícipes de continuar la recuperación económica", afirmó.Finalmente, hizo un llamamiento a los cargos y militantes a seguir trabajando para que la gente sepa que tiene al partido "a disposición", y recordó que los ciudadanos "tiran" del PP "cuando hay situaciones complicadas". "Estamos orgullosos de que así sea, estamos a disposición, como siempre, y os pido que no os canséis", reclamó.