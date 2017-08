El BNG denunciará en la Comisión Europea y en la ONU la "impunidad" del franquismo en el Estado español

"Frente democrático"

El BNG denunciará ante la Comisión Europea y ante la ONU la "impunidad" del franquismo en el Estado español al considerar que "la democracia española no será tal"" y se permita que "entidades como la Fundación Francisco Franco hagan apología y exaltación del franquismo".Así lo avanzaron la líder del BNG, Ana Pontón, y la portavoz de la formación en Bruselas, Ana Miranda, quienes consideraron que la decisión de que esta fundación gestione las visitas al Pazo de Meirás , Bien de Interés Cultural (BIC) propiedad de la familia Franco, sería"Vemos comoen el que se haga apología del fascismo", aseguró Miranda, que explicó que el Bloque también pedirá a la Comisión Europea que incluya los "crímenes franquistas" en su programa de memoria histórica activa.Para trasladar estas denuncias a la cámara europea, los nacionalistas gallegosen noviembre que incluirá conferencias de organizaciones en defensa de la memoria histórica, expertos de la Comisión Europea en esta materia o las ponencias de eurodiputados de distintos grupos.Además, la formación, que prevé que esta denuncia seapor las instituciones europeas, no descarta que, tras la visita a Bruselas, autoridades de la Comisión Europea visiten el Pazo de Meirás para comprobar la situación."Queremos poner en marcha un frente democrático para denunciar social e institucionalmente una situación que nos parece aberrante, como es que la Fundación Francisco Franco, con la complicidad del Gobierno gallego y de Alberto Núñez Feijóo defienda convertir el Pazo de Meirás en", manifestó Pontón.Por ello, la portavoz nacional del BNG aseguró que, además de a la Comisión Europea y a la ONU, el Bloque también llevará este asunto al Parlamento europeo, así como a los municipios gallegos. "Desde Galiciay declarar no grata no solo a esta familia, sino también a la fundación", manifestó.