La asociación mayoritaria de jueces cree que "no tiene sentido" endurecer aún más la respuesta penal al yihadismo

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) respondieron este lunes a la intención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de modificar el Código Penal para hacer frente a la amenaza yihadista, con que esteen materia de terrorismo.La primera, mayoritaria en la carrera, consideró que no tiene sentido endurecer aún más la respuesta penal al yihadismo. Así lo expuso en declaraciones a Europa Press su portavoz Celso Rodríguez, quien recordó que España tieneen materia de terrorismo. "No se puede endurecer más el Código Penal", precisó.Además, añadió que, por encima de la prisión permanente revisable aprobada en 2015, solo hay dos figuras más estrictas: la prisión permanente (cadena perpetua) y la pena de muerte, ambas prohibidas en la Constitución. "Por lo tanto en las figuras de participación más grave de los delitos de terrorismo", sostuvo.Por su parte, el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado , matizó que el Código Penalno solo los hechos relacionados directamente con la comisión de delitos de terrorismo, sino con la. De este modo, también se considera delito de terrorismo el depósito de armas, el adoctrinamiento terrorista, la financiación, la colaboración con actividades terroristas y la humillación a las víctimas.La prioridad pasaría por, señaló Prado en una línea similar a la expuesta por Rodríguez, quien recordó que, para este cometido, es necesario reforzar la coordinación policial sin necesidad de esclarecer cuál es el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , que son los que deben investigar los hechos relacionados con terrorismo sin perjuicio de colaboración con las demás fuerzas."Deben ser ellos primero por su experiencia y eficacia demostrada, segundo por la relación con las estructuras policiales no solo de la UE sino de otro ámbito internacional y además porque estamos ante una amenaza global y de, no de índole local", aseveró Rodríguez.