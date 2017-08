La respuesta del Gobierno, proporcional y eficaz

Reproche a la minoría que instrumentalizó la manifestación

El Gobierno avisa de que la ley de transitoriedad nunca entrará en vigor

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvieron este lunes unaa raíz de la presentación de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República que presentaron esta mañana JxSí y la CUP, según aseguró en rueda de prensa el portavoz del PSOE,El dirigente socialista explicó que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida con el objetivo de poner en marcha, "en la medida de lo posible",al desafío que supone la intención del bloque independentista de seguir adelante con la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita, si gana el 'sí' a la independencia,, según informó Europa Press.La conversación entre el presidente y el principal líder de la oposición, quien, tras tener conocimiento del anuncio de la presentación este lunes de la más importante de las 'leyes de desconexión' envió un mensaje al móvil de Rajoy preguntándole si estaba disponible para hablar con él.De manera inmediata, el jefe del Ejecutivo llamó a Sánchez, quien le expresó el "" del PSOE a las intenciones del bloque soberanista, que constituyen "un".Puente indicó que los socialistas no pueden adivinar qué va a ocurrir el 1 de octubre, pero si se sacan las urnas para llevar a cabo una consulta no se tratará de "un referéndum con garantías", de manera que "el 2 de octubre".A pesar de que se le preguntó expresamente por ello, Puente no quiso aclarar si los socialistas estarían a favor de ordenar a las fuerzas de seguridad que impidieran ese simulacro de consulta, en caso de que finalmente se saquen las urnas. "No vamos a pronunciarnos sobre hipótesis", se escudó Puente.En su conversación, Rajoy y Sánchez "no han profundizado" en las medidas que el Gobierno piensa adoptar ante la ley de transitoriedad, aunque los socialistas dan por hecho que, en cuanto se tramite.Puente subrayó que, hasta el momento, el Gobiernoante el desafío del 1 de octubre "con proporcionalidad y eficacia", si bien los socialistas siguen reclamando a Rajoy una "solución política" a este conflicto, porque es compatible la defensa de la legalidad con el diálogo político que el PSOE echa en falta.El portavoz socialista confirmó que será finalmente el 4 de septiembre cuando el PSOE presente públicamente la serie decon las que quieren contribuir a hallar una salida al conflicto en Cataluña. Será entonces cuando se verá si el Ejecutivo tiene un gesto para con los socialistas, a cambio del apoyo que el PSOE le está prestando.Esas medidas están incluidas en la conocida como ' Declaración de Barcelona ' pactada entre el PSOE y el PSC en julio pasado y que incluye iniciar los debates para unaque avance hacia el modelo federal, aumentar el autogobierno de Cataluña y recuperar algunos de los elementos que el Tribunal Constitucional tumbó del Estatuto catalán, como la constitución de un Consejo de Justicia catalán, un órgano de gobierno propio de los jueces en Cataluña, separado del Consejo General del Poder Judicial.Puente inició su rueda de prensa al término de la reunión de la Ejecutiva Permanente del PSOE en la sede de Ferraz teniendo un recuerdo especial para las víctimas del atentado, que se elevaron a 16 con el fallecimiento de una mujer alemana que permanecía en estado crítico. Además, calificó de "" la participación del Rey Felipe VI en la manifestación del sábado en Barcelona El alcalde de Valladolid, que fue uno de los regidores que participación en la citada manifestación contra el terrorismo, destacó el comportamiento de la mayoría ciudadana que participó en ese acto en apoyo de las víctimas. Por el contrario, reprochó el comportamiento de "una minoría organizada" que acudió a la marcha para, pese a que "no era el momento ni el lugar"."Era el día de las víctimas, de la solidaridad y de la unidad. Utilizar la ocasión para quebrar el recuerdo a las víctimas y la unidad de los demócratas no es de recibo", denunció.Puente desvinculó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de esta minoría, puesto que él pudo comprobar que estuvode trasladar un mensaje de unidad y de recuerdo de las víctimas.Frente al comportamiento de esa minoría organizada que "no estuvo a la altura de las circunstancias", puso en valor la actitud del PSOE que, "como siempre", ejerció una oposición de Estado y se mantuvo "de la lucha contra el terrorismo".El Gobierno considera que no queda "" en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley de transitoriedad "nunca entrará en vigor" porquey dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.Fuentes del Gobierno consideraron que hoy se produce una "paradoja" y es que mientras en París se reúnen cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas "han aprovechado para presentar una".