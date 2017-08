Susana Díaz urge a cambiar la ley para que los maltratadores pierdan la custodia tras el caso de Juana Rivas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , urgió este martes apara que los padres maltratadores no puedan tener la custodia de sus hijos y no vuelvan a suceder casos como el de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que este lunes, por mandato judicial, devolvió a sus hijos al progenitor, condenado por lesiones en el ámbito familiar en 2009.En declaraciones a los periodistas tras el Consejo de Gobierno, recogidas por Europa Press, la presidenta andaluza señaló que su "principal responsabilidad" es la defensa de lo que decida la justicia en el caso de la madre de Maracena, si bien añadió que no quiere que "vuelva a suceder que un hombre con sentencia firme por haber maltratado a su pareja tenga la custodia de sus hijos".Por ello, "como la ley ampara eso" y "lo permite",, en su opinión, cambiar la norma, en la línea de lo que marca el acuerdo alcanzado entre los partidos en el Pacto de Estado contra la violencia machista , firmado recientemente en el Congreso de los Diputados., aseveró Susana Díaz, quien subrayó que "el bien a proteger" en un caso como el de Juana Rivas son los menores, y "todos" acordaron en el Pacto de Estado que "no era posible" que "tuviera su custodia quien maltrata a su madre".En el ámbito estatal, donde están las competencias, "hay que hacerpara que no volvamos a vivir situaciones como la de Juana Rivas", expresó Díaz, que dijo comprender el "dolor de la madre", pero también respetar "la labor de la justicia" y "las leyes". Si bien, indicó que va a "luchar", como presidenta andaluza y como responsable pública "y protejan a la víctima y a los menores que son víctimas de la violencia"."No se puede culpabilizar a la víctima", explicó la máxima responsable de la Junta, en referencia a la sentencia del año 2009 de Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, que, sostuvo Díaz, "dictamina con claridad que esa señora".Susana Díaz recordó, a este respecto, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueen la defensa de la igualdad y "en la consideración de la violencia de género como", que "dejó de ser violencia doméstica y pasó a ser reconocida como lo que era, un terrorismo machista, que sufren nuestras mujeres".Así, Andalucía adaptó entonces la ley autonómica a la nacional, y ahora se suma al Pacto de Estado y "adaptará dentro de nuestra normativa y de nuestra competencia autonómica". Si la cuestión de la custodia de los padres fuera competencia autonómica, concluyó Díaz, la Junta habría "impulsado ya la modificación legislativa", a lo que la presidenta de la Junta añadió que lleva "muchos meses defendiendo que situaciones como éstas se podrían producir, y que después vendrían las lamentaciones".