Ya debió haber dimitido

, se ha quejado de que la oposición, que se unió para forzar este miércoles un pleno extraordinario en el Congreso para que el presidente Mariano Rajoy rinda cuentas por la financiación del PP , en cambio no sea capaz de sacar al PP del Gobierno."Hemos sumado los votos para que comparezca, pero no somos capaces de sumarlos para, ha señalado en el debate del Pleno del Congreso sobre Gürtel.En ese sentido, ha dado la razón a Rajoy y a los dirigentes del PP cuando se muestran tranquilos ante la exigencia de responsabilidades que formula la oposición , ya queenviarle a la oposición".Eso sí, el político valenciano sostiene que, con los casos de supuesta financiación ilegal del PP, Rajoy, y también "por otra razón": "Miente y miente con copiosidad ", ha zanjado.En la misma línea,ha asegurado que en dos minutos no podía resumir los años de corrupción del PP, aunque ha enumerado algunos asuntos. "Y sin que usted haya tenido la decencia de pedir disculpas", le ha dicho a Rajoy.Los portavoces de PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias han criticado la celebración del pleno porque no va a servir para lograr explicaciones del PP sobre su supuesta financiación ilegal. Para el portavoz del PNV,, es "evidente" que el PP debe explicaciones al país y a sus votantes por hechos probados "de tal gravedad" que hacen "inevitables" las responsabilidades penales pero también políticas. En este sentido, dijo que es necesario que el presidente reconozca la existencia de una 'caja B', que aclare si el partido se benefició de donaciones opacas, quién destruyó los discos duros de ordenadores de su sede nacional y qué ha hecho para evitar" dentro del PP., ha añadido el portavoz vasco, para quien la investigación parlamentaria sin embargo no va a dar resultados. Es necesario que antes concluyan los procesos judiciales y haya sentencias.Aitor Esteban ha tachado el Pleno de hoy de "trámite parlamentario vacío", pero también la reacción del PP ante la investigación de sus finanzas. La creación de otra comisión en el Senado para indagar en las de todos los demás es "pretender echar barro" y eso "desprestigia las instituciones", ha concluido.Otros partidos políticos se han sumado a la censura del PNV.(UPN) ha calificado de "inútil" la sesión de hoy cuando ". "¿Qué gran revelación va a salir de este Pleno? Nada. ¿A quién vamos a aburrir con este Pleno? A todos los españoles", ha dicho.(Foro) también ha sido crítico con la celebración del Pleno, aunque por otro motivo. "Las mayores evidencias de corrupción sistemática en España son las que se refieren a PSOE, la mayoría investigadas en sede judicial", ha añadido. "¿Cuándo tendremos la oportunidad de debatir en esta cámara esas responsabilidades políticas? Me temo que nunca", ha concluido.Por Coalición Canarias, Ana Oramas ha defendido la comparecencia de Rajoy ante el Congreso, pero no este miércoles en Pleno tras los atentados yihadistas y el reto independentista catalán. El presidente debe acudir, ha añadido, pero a la comisión de investigación sobre la caja B del PP: "". El último en intervenir ha sido Pedro Quevedo (NC), para quien es importante "buscar la verdad" pero en la citada comisión de investigación, ha insistido, que es donde se debe trabajar sobre este tema.