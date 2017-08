info Libre

Estas son las seis preguntas que @Pablo_Iglesias_ le ha planteado a @marianorajoy hoy en el Pleno del Congreso. ¿Las contestará? pic.twitter.com/FmQRdSL4gc — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de agosto de 2017

El interés público por la comparecencia de Rajoy está cubierto por A3, Tele 5 y La Sexta. En La 1 de TVE ofrecen la programación habitual. — jaime olmo (@OlmojaimeOlmo) 30 de agosto de 2017

El presidente del Gobierno,, comparece este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso para responder por qué se niega a asumir responsabilidades políticas por el caso Gürtel y la financiación del PP a través de una caja B. Las peticiones de comparecencia fueron presentadas por PSOE y Unidos Podemos, así como por el Grupo Mixto y ERC, y fueron aprobadas en la Diputación Permanente de la semana pasada.Sigue enminuto a minuto el desarrollo del pleno:Esteban, del PNV, ha criticado a Hernando: "Combatir el terrorismo es la prioridad, como si eso excluyera que se puedan hablar de estos temas". "Usted habrá investigado sobre la financiación de su partido", ha interpelado el diputado a Rajoy."Agradecemos la solidaridad que han demostrado los españoles con los catalanes", ha afirmado el diputado de ERC, que ha añadido que "nosotros votaremos el 1 de octubre".Tardà ha continuado haciendo alusión al proceso soberanista catalán:Porque estamos hartos de la corrupción. ¿Qué se cree, que somos imbéciles?", y ha hecho paralelismos con la situación de Baviera en Alemania.Tardà: "Usted es más chulo que un ocho". El diputado de ERC califica de "tragedia de la sociedad" que esta "haya asumido la corrupción como sistémica". "Nos iremos de aquí unos muy preocupados y usted fumándose un puro".Rivera critica a PSOE y Podemos por convocar "plenos inútiles" y "regalarle un mitin a Rajoy en pleno inicio del curso político", sacando pecho por las reformas que quiere presentar su partido para que "los españoles no se tengan que conformar con elegir entre susto o muerte"., ha afirmado Rivera. "¿Se ha convencido de queha interpelado Rivera a Robles, haciendo alusión a la "podemización" del PSOE.Sube al estrado Albert Rivera, que recuerda a las votaciones a favor del PP para organizar comisiones de investigación en casos como el Palau o el de los ERE de Andalucía."No usen el Ministerio del Interior ni el de Justicia para proteger a los corruptos", ha exigido Iglesias a Rajoy, y ha añadido: "Devuelvan el dinero robado".Pablo Iglesias vuelve a intervenir leyendo el artículo 203 del reglamento del Congreso, exigiendo queque le ha hecho llegar."Usted, si tiene que declarar ante los tribunales, queque sirvió para condenar a los acusados", ha concluido Robles."No le voy a aceptar que, ha sentenciado Robles, que ha echado en cara a Rajoy su "arrogancia". Además, ha echado en cara a Hernando que "no utilice el terrorismo" y no "deje que marque" la agenda política.Robles defiende su declaración como testigo por el caso Lasa y Zabala. "El PP, todo el tiempo que estuvimos en el Gobierno,, ha cargado Robles contra los populares.Concluye la segunda intervención de Rajoy. Toma la palabra de nuevo, portavoz del PSOE, que le echa en cara no haber hablado del caso Gürtel ni de Bárcenas."He intentado explicar cómo se exigen las responsabilidades jurídicas en este país" y que "no es ningún deshonor ser testigo en un proceso judicial", ha afirmado Rajoy, que se ha mostrado triunfalista con respecto a la economía española."La falta de equidad es uno de los peores lastres para luchar contra la corrupción", ha declarado Rajoy, que ha acusado a Robles de doble moral con su partido, "si es que usted tiene partido", ha apostillado.Rajoy:, ha acusado al PSOE. "Y luego me dicen que no hay que politizar la Justicia, y me echan en cara por dónde entró mi coche" algo que "decidieron los tribunales", según el dirigente del PP."Si hay un partido que se ha financiado con dinero de Venezuela o de Irán, me importa, y quiero que se investigue", ha declarado Rajoy, que"He comparecido como testigo para hablar de asuntos de mi partido, no como presidente del Gobierno", y por eso le parece "sorprendente que haya intervinientes" que estén en contra de la comisión de investigación del PP en el Senado.Vuelve a tomar la palabra Mariano Rajoy: "Yo no me opongo a que se me pidan responsabilidades políticas", pero hace alusión a la moción de censura como instrumento para "exigir responsabilidades"."¿Por qué si el señor Rivera, el señor Iglesias o el señor Sánchez no son responsables de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas sí tiene que serlo el señor Rajoy?", ha inquirido Hernando.Hernando: "Ustedes señorías, están perdiendo el juicio, y por eso"El PSOE ocupa el primer puesto en el lamentable ranking de la corrupción en este país", ha cargado el popular contra el partido de Robles."Usted ha sido, ha acusado Hernando a Pablo Iglesias, al que ha exigido "explicaciones sobre por qué no condena la violencia en esos países".Hernando: "No creo que sea urgente convocar un pleno extraordinario para acosar al presidente del Gobierno", ya que "hay otras prioridades". "Ustedes lo que, ha añadido.Toma la palabra, portavoz del grupo popular en el Congreso, haciendoy pidiendo que todos los grupos se sumen al pacto antiterrorista. Califica las alusiones a la venta de armas por parte de otros políticos de "delirantes".Comienza la intervención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que defiende su apoyo al Gobierno de Rajoy a pesar de que lo hizo "sin el más mínimo entusiasmo".Ana Oramas, de Coalición Canaria, afirma que su partido está a favor de las reformas para investigar la corrupción, y critica que la sesión del Congreso se dedique a la Gürtel y no al terrorismo: "Hoy no era el día".Isidro Manuel Martínez Oblanca (FORO Asturias): "No vamos a participar" de la petición de responsabilidad a Rajoy, y asegura queÍñigo Martínez, de UPN: "vamos a aburrir a todos los españoles con este pleno"Interviene Oskar Matute, de Bildu, acusa a Rajoy de llevar una "guerra sucia" contra la oposición por el caso Cataluña.Interviene Joan Valdoví, diputado de Compromís, que pide la dimisión de Rajoy porque "miente" ya que "sí sabía los ingresos y los gastos" de su partido.Carles Campuzano i Panadés, de PDeCat, interviene asegurando que "el presidenteen esta cámara". "El PP tiene muy poca capacidad de asumir responsabilidades", ha añadido Campuzano, haciendo alusión a la presunta corrupción de Fernández Díaz, la crisis de Aena y la reprobación a Montoro y Catalá.Comienza la intervención del diputado del PNV Aitor Esteban:con este pleno extraordinario, ya que "no tenemos los datos ni la capacidad para esclarecer los hechos".Tardà ha afirmado que Rajoy no "respeta la Constitución", y ha asegurado que "Cataluña se gobierna con un, declarando que al Gobierno sólo le queda "la fuerza" para imponerse en Cataluña."Usted nos quiere hacer creer que vender armas a países que financian el yihadismo es una actividad comercial normal", ha achacado el diputado de ERC.Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, comienza su intervención: "La ciudadanía tiene que saber queRivera concluye su intervención: "Estamos convencidos de que el PP no va a cambiar nunca, y de que Rajoy no va a asumir ninguna responsabilidad", ha acusado Rivera a Rajoy, añadiendo que tampoco "tiene ganas".Comienza la intervención de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que califica de "mitin" la intervención de Rajoy."Señor Rajoy, yo no creo que usted se haya enriquecido especialmente" con los sobresueldos, pero "creo que usted esto lo sabía, y que le parecía normal", ha concluido Iglesias."Usted ha faltado a la verdad sobre la financiación de su partido", ha criticado Iglesias. "No niega los hechos, niega conocerlos", ha continuado, "por tanto,, porque sólo un incompetente podría" no darse cuenta de la financiación ilegal de su partido.Comienza la intervención del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.ni haga alusión a Cataluña para despistar sobre la corrupción, y le pide que asuma su responsabilidad, ya que se ha "atrincherado en Moncloa". Robles concluye su comparecencia pidiendo la dimisión de Rajoy."Usted a mí me provocó sonrojo por sus evasivas, pero no me sorprendieron", critica Robles en alusión a la declaración de Rajoy ante el juez Ruz.La portavoz del PSOE, Margarita Robles, toma la palabra:, explicando por qué su partido ha pedido la comparecencia de Rajoy.La intervención de Rajoy apenas ha durado 30 minutos y no ha hecho ninguna mención a la trama 'Gürtel'."En España no hay impunidad para la corrupción y sí hay más contundencia contra la misma", ha afirmado, "y, les incluyo a ustedes" en la lucha contra la corrupción ha añadido en alusión a la oposición.Rajoy achaca la petición de responsabilidades políticas por parte de la oposición a sus propias "urgencias", por las "responsabilidades políticas que ustedes demandan"."Tienen derecho a pedir mi comparecencia", ha señalado, pero critica el "celo inquisitorial" de algunos diputados, ya que no hay "ninguna razón sobrevenida" que justifique esta comparecencia, y que "no se entiende" tener un debate sobre "este asunto" fuera del calendario de sesiones.El presidente hace un, haciendo alusiones a la moción de censura de Podemos del pasado junio, y rechazando admitir "mansamente" las alusiones de la oposición:Rajoy recuerda que ha dado explicaciones por la corrupción en 52 ocasiones.El pleno del Congreso empieza con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.