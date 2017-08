El PSOE acusa a Rajoy de envolverse en la bandera ante el desafío en Cataluña para tapar la corrupción

"Dimita por dignidad"

Arrogancia en los tribunales

El PSOE ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no "" en la bandera nacional ante el desafío soberanista en Cataluña para tapar la corrupción en su partido, que investigan los tribunales, según informó Europa Press.–en alusión al expresidente catalán Jordi Pujol– que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción", le espetó la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, en el Pleno forzado por la oposición en el Congreso para que dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP, tras la declaración de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional en julio, un hecho insólito en democracia.La exmagistrada acusó al jefe del Gobierno deque tiene España, como el terrorismo y el desafío independentista, "para no hacer frente a sus omisiones en la lucha contra la corrupción".Robles urgió a Rajoy a que "dimita por dignidad" porque, ya que no resulta creíble, o al menos supone una irresponsabilidad por su parte, que de 1999 a 2009 "no se enterara" de que existía una caja b en su partido."Con sus silencios y omisiones demostró unade su partido que investiga los tribunales", afirmó Robles, que advirtió de que el dinero público que se llevan los corruptos "no va a la Seguridad Social, al paro o a las pensiones".La portavoz también acusó a Rajoy de, sino todo lo contrario, acometer una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional "ha anulado", en una sentencia donde afirma que el Gobierno ha "incumplido el deber" de que aquellas personas implicadas en casos de corrupción y los que no pagaron los impuestos que debían hayan contribuido a las arcas públicas como les correspondía.El Alto Tribunal también le dijo al Gobierno en esa sentencia, precisó Robles, que "de contribuir proporcionalmente a sus recursos económicos".Robles, con más de 30 años de experiencia como profesional del Derecho, admitió quela declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional, donde respondió a las preguntas que le formularon con la "" de la que hace gala, según Robles, el presidente en sus comparecencias parlamentarias.La portavoz le afeó que no tratara de aclarar los hechos que se están juzgando en el caso Gürtel, pero Robles reconoce que nsi uno repasa los obstáculos y las críticas del PP al juez que instruyó el sumario del caso, Pablo Ruz.Es más, la dirigente socialista acusó a Rajoy de faltar a la verdad. Para demostrarlo recordó que en 2013 Rajoy aseguró en una reunión de la Ejecutiva de su partido que no había existidoSin embargo, después de que en 2014 el juez Ruz concluyera que hubo una caja b en el partido, reconocida en 2015 por el Ministerio Fiscal, que añade que se nutría dea cambio de adjudicaciones públicas, Rajoy, añade Robles, no dio más explicaciones.Con esa caja b, abundó Robles citando al magistrado Ruz, se pagó la campaña electoral de 2000 , que dirigió Mariano Rajoy.La portavoz también le preguntó al presidente por qué envió un SMS al extesorero del PP Luis Bárcenas –el famoso "Luis, sé fuerte"– un día después de que el diario El Mundo desvelara queen una cuenta en Suiza."La credibilidad en la política exige decir la verdad a los ciudadanos", subrayó Robles, que pidió a Rajoy, al que ve, que "asuma sus responsabilidades políticas" y su culpa in vigilando como hizo la histórica dirigente del PP madrileño Esperanza Aguirre tras la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González, encarcelado por malversación de fondos públicos por la gestión de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.La dimisión de Rajoy, concluyó Robles, "le vendrá bien a España para afrontar esosque tiene de terrorismo, de vulneración del ordenamiento jurídico en Cataluña" y porqueen defensa de los derechos, las libertades y en la lucha contra la corrupción", una lucha que el PP no está librando.