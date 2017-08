Iglesias dice a Rajoy que, si no supo de la caja B, o es un incompetente o miente: "¿Piensa que le creen?"

El secretario general de Podemos,, ha preguntado al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre el caso Gürtel que si es verdad que no conocía la caja B del PP y la financiación ilegal del partido, o es un incompetente o ha mentido.", ha exclamado.Iglesias ha acusado a Mariano Rajoy de menospreciar el problema de la corrupción cuando a su juicio es un asunto "de primer orden" y le ha explicado los motivos por los que la oposición le ha llamado a comparecer hoy ante el Pleno, "".Según el portavoz de Unidos Podemos, Rajoy generó "muchísimas" dudas en su comparecencia en la Audiencia Nacional del pasado julio como testigo en la investigación de una de las ramas del caso Gürtel. El origen de todas las dudas, ha añadido, es el "yo no sabía nada" que según Iglesias resume la intervención del presidente en el juzgado."Usted reconoce que los hechos se produjeron, usted no niega los hechos, niega conocerlos, por eso está aquí", le ha dicho a Rajoy. Y le ha formulado a continuación seis preguntas para ver si aclara si es "un incompetente" por no haberse enterado de nada o si ha mentido.Pablo Iglesias ha preguntado a Rajoy por qué envió el famoso mensaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en el que le daba ánimos ante su situación ("Luis, sé fuerte") y si reconoce los pagos en dinero negro que Bárcenas asegura que le dio, las anotaciones en los conocidos 'papeles' del extesorero.Le ha preguntado en tercer lugar si conoció las cuentas de alguna de las campañas electorales investigadas por financiación ilegal --"hemos conocido un vídeo en el que usted detalla las cuentas, pero lo negó en la Audiencia Nacional"-- y a continuación, puesto que la 'caja B' del PP es "un hecho demostrado" judicialmente, en qué momento se enteró de que existía. "Forma parte de la dirección del PP desde 1989", le ha apuntado a Rajoy.El líder de Podemos ha asegurado que no cree que el presidente del Gobierno se haya enriquecido "especialmente" con sobresueldos en B, pero que delatan una forma de funcionar corrupta que "durante mucho tiempo fue normal en la política española". "Cuando usted dice que no sabía nada,", ha añadido.Por último, Pablo Iglesias le ha recordado a Rajoy una frase en la que subrayaba la importancia de tenery le ha preguntado si lo fueron Luis Bárcenas, los ex ministros Ana Mato y José Manuel Soria, o la ex dirigente del PP de Madrid Esperanza Aguirre.