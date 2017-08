La asesora y la psicóloga de Juana Rivas niegan ante la juez que la indujeran a llevarse a los niños

Tanto Francisca Granados como la psicóloga de la madre de Maracena se acogen a su derecho a no declarar ante el juez en base al “secreto profesional.

La(Granada), Francisca Granados, y, Teresa Sanz, han, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al "secreto profesional", en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaban citadas para declarar como investigadas por "su presunta intervención" comoen supuestas sustracción de menores ni en el caso de Juana Rivas , la madre que ha estado casi un mes ilocalizable trasde devolver los hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ni en el de las más de 100 mujeres que cada año pasan por el Centro Municipal de la Mujer de Maracena.Así lo han indicado en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, tras permanecer en sede judicial unos 15 minutos, entremaracenera, Noel López (PSOE), y varios de sus concejales, a las puertas de los juzgados de Caleta. Francisca Granados ha explicado, tras comparecer ante la juez, junto a Teresa Sanz, que, en el año y tres meses que aproximadamente median desde que Juana Rivas llegó a España,tras lo cual la madre de Maracenaen lo referente a la entrega de sus hijos, la cual efectuó el pasado lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los recogió su padre, Francesco Arcuri , residente en Italia."La entrega se ha hecho ena la restitución de los menores", ha destacado Granados.La situación que vive tras ello Rivasy está siendo apoyada por personas de su entorno, ha explicado Granados, que se ha mostrado confiada en que "tarde o temprano se hará justicia"., con los que su madre no ha tenido contacto estos días, y sobre los que el Centro Municipal de la Mujer ha pedido una orden de protección al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, en el marco de sus competencias, "porque así nos acredita la normativa vigente".La clave de este caso, según la asesora jurídica de Juana Rivas, es que haycomo víctima de violencia de género, por lo cual interpuso una denuncia el mes de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, que ha sidopor haber sucedido supuestamente en Italia los hechos, y posteriormente ratificada y ampliada en este juzgado granadino.Esa denunciaen que "lógicamente se valore esa situación de violencia de género" , ha señalado Francisca Granados, quien ha agregado que, desde el Centro de la Mujer de Maracena, "seguimos defendiendo, como es nuestro papel, la protección para Juana y para sus hijos en el marco de la legalidad, como siempre hemos hecho"."El tema de malos tratos que ha sufrido y que sus hijos han vivido, y entendemos que es ahí donde está la clave de todo lo que tristemente estamos padeciendo", ha subrayado Granados.Decenas de miembros de asociaciones de mujeres y trabajadoras de otros centros municipales de Información a la Mujer granadinos han, en la que no hicieron declaraciones a los medios, con consignas como "Ninguna agresión sin respuesta", "Si tocan a Paqui, nos tocan a todas" o "Todas somos psicólogas", en relación con su labor profesional en el caso de Juana Rivas.Por su parte, el, Noel López (PSOE), ha indicado a los periodistas, mientras Granados y Sanz comparecían ante la juez, que su equipo de gobierno ha querido mostrar a las puertas de los juzgados su, y su "confianza" en ellas y en su labor profesional en el Centro Municipal de la Mujer."Lo que se viene desarrollando en este centro, al igual que en cualquier otro de la comunidad autónoma de Andalucía, es la, y en contra de la violencia de género", lo cual, ha indicado Noel López.Si hubiera algún tipo de requerimiento posterior por parte de la justicia, "nos parecería ilógico" e "increíble" pues estas trabajadoras, ha agregado López para quien las funcionarias "ni se han extralimitado, ni nada", haciendo "lo que tenían que haber hecho".