Podemos evitar hablar de crisis interna por su comisión de garantías y asegura estar siguiendo "decisiones colectivas"

Registro de los estatutos "en tiempo y forma"

Filtraciones e indisciplina pública, nuevas infracciones graves

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , evitó este miércoles confirmar la existencia de una crisis interna surgida en el partido morado por el rechazo de parte de la Comisión de Garantías a los estatutos diseñados por la dirección e insistió en que se está actuando siguiendoLa crisis tiene su origen en elque incluyó la Ejecutiva de Podemos en los nuevos estatutos y que abrió un debate en el seno de la Comisión de Garantías Democráticas, que es el órgano que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la organización y el buen comportamiento de sus miembros.La presidenta de este tribunal para asuntos internos, la abogada laboralistacuestionó esas nuevas normas, una posición que generó malestar en la dirección del partido morado hasta el punto de que se le abrió unEn ese contexto, medio centenar de miembros y exintegrantes de comisiones de garantías de cinco federaciones de Podemos suscribieron un, coincidiendo con sus críticas al código disciplinario y acusando a la Ejecutiva de "injerencia" y de "usurpar funciones", así como de poner en riesgo la independencia de estos tribunales de garantías.En declaraciones en el Congreso, Irene Montero remarcó que los Estatutos se registrarony que todo se está haciendo "conforme a las decisiones colectivas". También subrayó que las comisiones de garantíasy que sus dictámenes aprobados colectivamente se respetan y se cumplen.La dirección de Podemos sigue a la espera de un dictamen definitivo de la Comisión de Garantías, donde existen: un sector es partidario de tumbar las nuevas normas y volver a las anteriores, y otro considera que la Ejecutiva había actuado correctamente."Como no hay nada definitivo y no queremos intervenir, estamos esperando a que oficialmente nos lo comuniquen", apuntó Pablo Echenique , responsable de Organización, en una reciente entrevista con Europa Press.Entre los puntos del nuevo código disciplinario que más polémica generaron figura, por ejemplo, la sanción dea la que se pueden enfrentar los miembros que filtren información interna que "comprometa" al partido.En los nuevos estatutos, Podemos también amplía la infracción grave que castigaba la propagación "de noticias falsas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos". Ahora, el partido de Pablo Iglesias incluye también laAdemás, añaden como infracción grave la de "cometer indisciplina pública en relación con las legítimas decisiones de los órganos competentes de Podemos ode los órganos de gobierno y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy grave".