Los Mossos niegan que recibieran un aviso de la CIA aunque admiten que hubo alertas de otras fuentes a las que no se dio credibilidad

Declaracions del Conseller d'Interior @quimforn i el Major Trapero en relació a publicació d @elPeriódico https://t.co/lfegjPPLeh — Mossos (@mossos) 31 de agosto de 2017

Cs reclama "explicaciones inmediatas"

El, ha confirmado este jueves en rueda de prensa que"en Las Ramblas y en otras decenas de lugares", pero queni del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos "hasta después del atentado".Trapero, queque recibieron los Mossos, ha criticado duramente a El Periódico y a su director, Enric Hernández , por haberlos "tratado de mentirosos" y por ofrecer una información "dudosa": "Ayer era una información de la CIA, hoy es del centro nacional anterrorista". Trapero se ha dirigido directamente a Hernández:"El propio Estado confirmó que este, ha abundado Trapero. "La primera información de la Policía Nacional a los Mossos sobre ese aviso del 25 de mayo es de después de los atentados", y es que "en ninguna de las reuniones con el Estado se contempla como una amenaza"."No tenemos por qué hacer nada más que lo que hemos hecho" para prevenir atentados, ha aseverado Trapero, destacando queEn esta línea, el, Joaquim Forn, ha admitido quesobre una amenaza, que se trasladó al Estado, y que este: "No se habló de este aviso en las mesas de evaluación de la amenaza terrorista en las reuniones del 25 de mayo y el 8 de junio". Además,Forn ha cargado contra la"desde algunos sectores". Asimismo,"Sería conveniente que esta información no se jugara con ella, que no se encontrara como si fuera un bazar".El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , ha exigido que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como el conseller de Interior, Joaquim Forn,de que podía haber un atentado en las Ramblas de Barcelona y queEn declaraciones en el Congreso, Villegas, hade que la CIA avisó el 25 de mayo de riesgo de atentado en zonas céntricas de Barcelona, citando expresamente a las Ramblas, donde precisamente se produjo la masacre yihadista del 17 de agosto.Por ello,el lunes sacarán el tema al conseller cuando comparezca ante el Parlamento catalán y paralelamente reclaman la presencia de Zoido en el Congreso, avisando de que, si no lo hace motu proprio, forzarán su comparecencia. "Debemos saber cómo se tramitó ese aviso, cómo se gestionó, con qué criterios se desatendió y quién lo hizo", ha detallado.