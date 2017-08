El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , aseguró este jueves que su partido no estará del lado del Gobierno de Mariano Rajoy si éste actúa para impedir que el próximo 1 de octubre se produzca en Cataluña unaEn una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, recordó que, bajo su punto de vista, en la consulta celebrada sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014 no ocurrió "nada terrible", sino que lo único que se vio fue aIglesias precisó que la postura que mantiene su partido es la defensa de un referéndum en Cataluñapara que pueda celebrarse con "garantías" y tenga "efectos jurídicos". No obstante, añadió, Podemos respeta "ladel 1 de octubre".Así tuvo ocasión de trasladárselo personalmente al líder de ERC, Oriol Junqueras , en un reciente encuentro privado, donde también le comunicó que Podemoshacia la independencia diseñada por el bloque soberanista.Iglesias arremetió contra la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de pretender. "Parece que quiere amenazar con encarcelar y sancionar a alguien que quiere colocar urnas para una movilización política, eso nos parece mal. No vamos a estar con el Gobierno", insistió.Cuando la entrevistadora precisó que la Generalitat no pretende sólo sacar las urnas, sino vulnerar la ley , Iglesias respondió señalado que el PP "para hablar de vulnerar la ley porque si hay un partido que en España ha vulnerado la ley más que ningún otro es el PP". Y "robar", añadió en alusión a los casos de corrupción que salpican al PP, "es gravísimo, poner urnas, una movilización política".