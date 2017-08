La Policía también comunicó la alerta de la inteligencia americana al jefe de información de los Mossos

La Policía Nacional también comunicó, sobre la comisión de un posible atentado en La Rambla de Barcelona este verano, al jefe de información de los Mossos, Manel Castellví, según han asegurado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.Según publica este jueves el diario catalán El Periódico , los Mossos recibieron un mensaje de la CIA el 25 de mayo pasado en el que se alertaba de esta posibilidad.había enviado el mismo mensaje a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el CITCO.Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a Europa Press que efectivamente el 25 de mayo de 2017, los servicios de inteligencia americanos trasladaron a los Mossos el aviso. Y recalcan también que en esa misma fecha recibierono tanto el CNI, como el CITCO, la Guardia Civil y la Policía Nacional, siendo esta última la encargada de avisar e esta información a la policía autonómica catalana.Según las citadas fuentes, el comunicado con la alerta de un posible atentado del ISIS en La Rambla fue trasladado inmediatamente por la Policía Nacional al jefe de información de los Mossos d'Esquadra, Manel Castellví. Las mismas fuentes recalcan que, tal como dice el texto de alerta, la información, sin datos concretos de personas, ni domicilios, ni movimientos. Por este motivo, los datos no se pueden incluir en las bases de datos policiales, ni se pueden judicializar.El fin de la alerta es que se puedanen materia de seguridad ciudadana, recalcan las fuentes consultadas, quienes creen que el aviso debería haber obligado a los Mossos a reforzar la presencia policial en La Rambla de Barcelona al menos durante el verano, ya que ese era el periodo que indicaba la alerta de la inteligencia americana y los Mossos tienen la competencia exclusiva en materia de seguridad ciudadana.El texto íntegro de la citada alerta, al que también ha tenido acceso Europa Press, es el siguiente:"SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS DE INTELIGENCIA: Esta información se proporciona sólo con fines de inteligencia, en un esfuerzo por desarrollar potenciales pistas investigativas. No puede utilizarse de ninguna manera que exponga o comprometa las fuentes o métodos de inteligencia. No puede ser utilizada en relación con procedimientos judiciales extranjeros o nacionales ni para otros fines legales, judiciales o administrativos.Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y ash Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España específicamente, calle La Rambla".