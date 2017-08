Medio centenar de abogados trataron de ver papeles de otros durante el fallo de Lexnet

La oposición reprocha a Catalá que denunciara al estudiante que detectó el fallo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá , reveló este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso que tras conocerse públicamente el fallo del sistema de gestión procesal Lexnet del pasado 27 de julio, el Ministerio detectópor parte de profesionales a la información de otros perfiles, "todos ellos", según informó Europa Press.Estos intentos de acceso irregular a documentos judiciales se produjerona que se hiciera público el fallo en el sistema, lo que el ministro calificó de ""."Es decir, 49 profesionales de la Justicia, con nombres y apellidos, intentaron acceder a buzones, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo, además, que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio", explicó.A lo largo de su comparecencia, Catalá defendió la eficiencia y seguridad del sistema Lexnet –obligatorio para tramitar los documentos judiciales desde enero de 2016–, insistiendo en que esy que en ello se sigue trabajando desde su departamento.No obstante, negó que el fallo que se produjo el pasado 27 de julio dejara expuestos a millones de documentos judiciales a través de Internet.El titular de Justicia compareció para explicar esta incidencia a petición de varios grupos parlamentarios. Afirmó que consistió en undel software que permitía en principio que un profesional de la Justicia podía acceder, bajo determinadas circunstancias muy concretas, al buzón de otro profesional."Por decirlo con otras palabras, durante un tiempo volvimos, en cierta forma,, donde en las salas de procuradores las notificaciones se depositan en los casilleros", añadió el ministro, insistiendo en que ello no quiso decir que cualquier procurador o abogado pudiera ver la información de otro entrando de forma normal en su perfil.Para haber logrado dicho objetivo, había que dar una serie de pasos "que", ya que dicha persona tendría que acceder previamente al sistema autenticándose con su certificado y posteriormente modificar la URL de acceso a su buzón, un número de diez dígitos en el cual hay un código de cuatro que indica el número de buzón.Los diputados Artemi Rallo (PSOE) Mikel Legarda (PNV) y Marcial Gómez (C's) reprochó a Catalá que su departamentoque detectó y reveló el agujero de seguridad del sistema de gestión procesal Lexnet el pasado 27 de julio. Para Rallo llama la atención que el fallo fuera detectado por un operador y que, tras serle revelado el Ministerio ni le contestara y en cambio, mientras que Gómez también subrayó esta circunstancia por tratarse además de un estudiante de ingeniería."No fue un fallo técnico, sino un", indicó el diputado socialista, alertando que se pusieron en riesgo contenidos sensibles.También criticó que el ministro utilizara este jueves la mayor parte de su intervención, que se extendió más de una hora, a hablar de Lexnet en términos generalesa finales del pasado mes de julio.Rallo también echó en falta que Catalá no se haya referido a otras situaciones en las que se hayan podido detectar brechas de seguridad en el sistema ni detallado qué actuaciones ha emprendido para evitarlas en el futuro. Recordó que el falloen dicha fecha tras el fallecimiento de una niña en Valladolid.