PSIB, MÉS y Podemos de Baleares se reúnen para acordar el aumento de la ecotasa

"Un impuesto disuasorio y en contra del turismo"

Los representantes de los grupos parlamentarios baleares del PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos se reunirán este jueves en la Consejería de Hacienda parapara el próximo año.Según ha señalado a Europa Press el secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, existe "un consenso bastante amplio" aunque quedan por cerrar "algunos aspectos" para doblar el precio que pagan los turistas en algunos tramos en función del tipo alojamiento.Precisamente,, -ya que hay precios diferentes en temporada alta o baja-, y que todospor los puertos de las Islas paguen el impuesto -ahora están exentos los que pasan menos de 12 horas en las Islas- "son los principales temas de debate que aún no están acordados", ha explicado.Desde el PSIB, por su parte, su portavoz parlamentario,entre los distintos grupos. «Llegaremos sin problema a un acuerdo sobre el incremento porque todos estamos de acuerdo, por lo que afrontamos este debate con tranquilidad», recalcó Alcover. El presidente del PP balear, Biel Company , ha acusado este jueves al Govern de "emplear la ecotasa -en alusión al impuesto del turismo sostenible- como", lo cual, ha dicho, es un "error monumental"."Nos entristece que la ecotasa" ya que, según ha constatado el líder del PP balear, "no hemos visto ni una sola inversión en materia de abastecimiento de agua potable ni en depuración" realizada con el dinero recaudado.Según ha explicado en rueda de prensa, la presidenta balaer,, lo que ha provocado que "la turismofobia del Govern se ponga de nuevo sobre la mesa"."Ha habido un caos en la recaudación de la ecotasa y también ha sido un, ha censurado al respecto.En cuanto a los Presupuestos de 2018, Company ha pedido a la presidenta que contemple la, teniendo en cuenta la buena marcha de la economía que crece a un ritmo del 4 %."Un claro ejemplo de la subida del impuestos que promulga el Govern es la subida del impuesto turístico, ante la amenaza de, para conseguir así otro de los grandes titulares a los que nos tiene acostumbrados", ha apostillado el popular.