El PSOE anuncia un "otoño calentito": pedirá quitar los conciertos a centros que separan por sexo, capacidades y religión

La secretaria de Educación del PSOE y portavoz de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, Luz Martínez Seijo , anunció este jueves un "otoño calentito" en materia educativa, con la presentación en los próximos días deque se centran en la petición de la eliminación de los conciertos a los centros que separan a los alumnos "por sexo, por capacidades y por religión", el "respeto" a las comunidades autónomas para la creación de plazas concertadas y la devolución de las competencias a los consejos escolares de los centros.Así lo indicó la portavoz socialista en su primera rueda de prensa como miembro de la Ejecutiva socialista, después de reunirse con los consejeros de Educación de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Andalucía, donde insistió en que estas medidas soncon el proceso de diálogo para el Pacto Social y Político por la Educación en la Cámara baja, pero que responden a ladel Gobierno y al intento de "evitar los efectos demoledores de la Lomce ".Según explicó, los trabajos de la Subcomisión para el Pacto educativo todavía no finalizaron y,y unos plazos estipulados. "La política educativa reclama unas necesidades y no se puede mantener la parálisis hacia problemas urgentes para la sociedad y el futuro", afirmó Martínez Seijo, para advertir de que "el PSOE no se va a quedar callado" en este curso académico y parlamentario.En concreto, detalló que la primera de las proposiciones de ley busca "que permite la Lomce", con itinerarios académicos desde tercero de la ESO y acabar con el blindaje de los conciertos a los centros que separan a los alumnos por sexo e impedir que la asignatura de Religión cuente para la nota media y deje fuera a la Educación cívica y en valores."Queremos una asignatura de", defendió la diputada socialista, que recordó que sólo la ofrecen algunas comunidades autónomas como optativa.La portavoz socialista avanzó también que otra de las proposiciones de ley que van a registrar, cuyo contenido dará a conocer en los próximos días, se centra en reclamar elsobre la creación de plazas concertadas."La libertad de elección de centro es un derecho constitucional, pero hay una cuestión clara que es la competencia que tienen las comunidades autónomas en la gestión, programación y escolarización", subrayó la parlamentaria, que tachó el modelo actual del Gobierno del PP de "ideológico".Del mismo modo, virtió una "crítica especial" sobre la iniciativa del PP en el Congreso en defensa de la libertad de la educación,para los socialistas, que, según expuso, les había llevado a plantear esta reforma de la Lomce para que se debata en el periodo de sesiones que ahora arranca, y en "paralelo" a las negociaciones del pacto.La tercera de las proposiciones de ley se basa en la, devolviendo las competencias a los consejos escolares de los centros, donde están representados los padres, profesores, alumnos y personal de la administración, y que, según denunció, la Lomce reduce su actuación a "meramente consultivos" y otorga a los directores todo el poder de decisión.La secretaria de Educación del PSOE criticó ladel, publicado en el BOE el pasado mes de julio, por la confusión creada acerca de la nota media para acceder a la beca, y que tuvo que ser "aclarada en la convocatoria". También insistió en que la política de becas del Gobierno, con los umbrales actuales y los requisitos académicos, no responde al concepto de beca "como derecho subjetivo" que reclaman los socialistas.