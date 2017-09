El mes de agosto cierra conmientras intentaban llegar a las costas gaditanas, siendo el puerto de Tarifa el lugar al que ha sido trasladado la mayor parte de estos.Según el recuento realizado por Europa Press, el día en que mayor repunte hubo en cuanto a la llegada de inmigrantes fue el 16 de agosto , cuando amainó el temporal de levante que azotó, por unos días, a la provincia. Así, Salvamento Marítimo se hizo conLa primera de las embarcaciones llegaba con 39 magrebíes, siendo trasladados al puerto de la localidad de Tarifa. A continuación eran rescatados, 39 magrebíes en una, 66 (59 hombres, una mujer y seis menores) en otra, y 34 personas de origen subsahariano (20 hombres, once mujeres, dos niños y un bebé), en otra.Por otro lado, el mismo d, 120 en una patera y 54 varones en otra. Además, llegaban 26 personas (24 hombres y dos menores), y a lo largo de la noche eran otros cien, en dos embarcaciones, los que llegaban a Tarifa. El día 30 Salvamento Marítimo ha interceptado y trasladado a un total de 126 inmigrantes hasta Tarifa. La primera de las embarcaciones llegaba con 58 personas a bordo, 15 de ellas menores, la segunda lo hacía con 43 inmigrantes, siendo dos menores, la tercera llevaba otros once, y además llegaban tres personas en dos tablas de surf. Salvamento Marítimo también tuvo constancia de la llegada de dos personas más a bordo de un kayac, pero fueron rescatados por una embarcación marroquí.Casi 40 inmigrantes lograron desembarcar en la playa de los Alemanes en, ante la sorpresa mostrada por los bañistas congregados en la misma. En esta ocasión, la AUGC destacó que se trató de una situación que "no es habitual" y que por tanto no ocurre todos los días.Pero la AUGC indicaba que este año "ha habido importantes avalanchas" de inmigrantes a las costas,, a la que se enfrenta la Guardia Civil para hacer frente a este tipo de situaciones.El mismo día(Tarifa) a bordo de una embarcación tipo toy, así como otras quince personas eran rescatadas en dos pateras en aguas del Estrecho.Otro día a destacar en cuanto a la llegada de inmigrantes fue el 28, con 78 rescatados capital y 24 varones magrebíes, entre ellos tres menores, que llegaban a Tarifa. Por otro lado llegaban diez inmigrantes (cuatro magrebíes y seis de origen subsahariano) en dos pateras. Finalmente, cuatro personas eran rescatadas al ser arrojadas al mar por varias motos de agua.El mes comenzabade origen subsahariano en una neumática, mientras que el día 4 llegaban siete personas de origen subsahariano. El día 5 eran tres motos de agua las que arrojaban al mar a tres inmigrantes mayores de edad. El martes día 8 eran detenidos los tres tripulantes de un pesquero por botar una balsa de plástico tipo 'toy' con siete personas a bordo., cinco personas en una patera y nueve hombres y dos mujeres en otra embarcación.(25 hombres y diez mujeres), otra con cinco hombres, otra con nueve hombres y una cuarta con diez hombres, todos de origen subsahariano.Finalmente,de origen subsahariano y este martes eran tres pateras las interceptadas, con 21 inmigrantes, seis varones magrebíes en una (entre ellos dos menores), y quince en otra, y la última con 37 (con un bebé a bordo).El mes finalizaba estede origen subsahariano y su traslado a Tarifa.