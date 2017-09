El Gobierno evita la polémica del aviso del atentado, pero sugiere a Puigdemont aclarar por qué lo negó

El Gobierno ha rehusado este viernes hacer comentario alguno sobre aspectos operativos de la lucha antiterrorista, como losenviaron a España sobre posibles atentados en las Ramblas, pero sí ha sugerido al presidente de la Generalita, aclarar por qué negó haber recibido esas alertas.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno,, ha subrayado que el Ejecutivo no va a hacer "ninguna declaración" sobre cuestiones operativas porque, según ha recordado, es a la justicia a la que corresponde investigar lo sucedido y que eles el foro en el que dilucidar los asuntos políticos.Ahora bien, el también titular de Educación sí apuntado que el presidente catalán, Carles Puigdemont, debe explicar "por qué negó esa comunicación", tanto él mismo como su conseller de Interior, Joaquim Forn, y que tiene ocasión de hacerlo en el Parlamento autonómico, tal y como le ha pedido la oposición. ", ha apuntado.Y también ha aprovechado para defender la libertad de expresión y de información "", ante el enfrentamiento entre la Generalitat los medios de comunciación a propósito de la gestión de las alertas sobre terrorismo. "Al Gobierno le parece que los medios cumplen con su papel y deben cumplirlo sin cortapisas", ha añadido.Méndez de Vigo ha recalcado que desde los atentados en Barcelona y Cambrils, el Gobierno, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, se ha mostrado "" y no ha hecho ningún comentario sobre las cuestiones operativas y que en esa línea continuará.Frente a las acusaciones de la Generalitat de que el Estado no dio credibilidad al aviso de Estados Unidos, el ministro ha querido dejar claro quede los atentados del pasado 17 de agosto son los terroristas, "nadie más", y ha insistido en que "no es aconsejable" mantener debates públicos sobre la operativa policial."Al Gobierno le compete decir que lo importante es", ha sentenciado.